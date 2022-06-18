Прогноз погоды в Украине на субботу, 18 июня

По прогнозу синоптиков в субботу, 18 июня, атмосферный фронт продолжит пересекать территорию Украины. Ночью и утром дожди возможны в северных регионах, днем и вечером – в восточных, центральных и южных на левом берегу Днепра. На остальной территории осадков не предвидится.
Прогноз погоды на 18 июня:
Центральный регион Украины
В Винницкой области небольшая облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8...+11 °С, днем +21...+24 °С.
В Черкасской области облачно, дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11...+14 °С, днем +19...+22 °С.
В Кировоградской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11...+14 °С, днем +20...+23 °С.
В Полтавской области облачно с прояснениями, дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11...+14 °С, днем +19...+22 °С.
В Днепропетровской области пасмурно, дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13...+16 °С, днем +21...+24 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7...+10 °С, днем +21...+24 °С.
В Волынской и Ровненской областях переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7...+10 °С, днем +21...+24 °С.
В Тернопольской области небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7...+10 °С, днем +20...+23 °С.
В Хмельницкой области ясно, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7...+10 °С, днем +20...+23 °С.
В Ивано-Франковской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8...+11 °С, днем +20...+23 °С.
В Черновицкой области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9...+12 °С, днем +21...+24 °С.
В Закарпатской области небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9...+12 °С, днем +25...+28 °С.
Северный регион Украины
В Киевской области переменная облачность, дождь. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11...+14 °С, днем +21...+24 °С.
В Житомирской области ясно, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8...+11 °С, днем +21...+24 °С.
В Черниговской области небольшая облачность, дождь. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10...+13 °С, днем +20...+23 °С.
В Сумской области пасмурно, дождь. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11...+14 °С, днем +19...+22 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской области пасмурно, дождь. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...+15 °С, днем +21...+24 °С.
В Луганской области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11...+14 °С, днем +23...+26 °С.
В Донецкой области пасмурно, дождь. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13...+16 °С, днем +23...+26 °С.
Южный регион Украины
В Одесской области облачно, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13...+16 °С, днем +23...+26 °С.
В Николаевской области пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13...+16 °С, днем +22...+25 °С.
В Херсонской области пасмурно, дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14...+17 °С, днем +23...+26 °С.
В Запорожской области пасмурно, дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13...+16 °С, днем +23...+26 °С.
В Автономной Республике Крым небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13...+16 °С, днем +23...+26 °С.
В Киеве переменная облачность, дождь в первой половине дня. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +11...+14 °С, днем +21...+24 °С.
Солнце взойдет в 4:45, а зайдет в 21:12. Долгота дня составит 16 ч 27 мин.
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