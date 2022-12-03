Прогноз погоды в Украине на первый зимний уикенд 3-4 декабря

Зима в Украине начинается, как и полагается, с постепенного понижения температуры воздуха. В первые выходные нового зимнего сезона – 3 и 4 декабря – упоминания об осеннем тепле в виде плюсовой температуры сохранятся только в Закарпатской области и Крыму, свидетельствуют данные Sinoptik.ua

Погода в субботу 3 декабря

В субботу в большинстве областей страны установится температура около 0 °С. Столбики термометров поднимутся выше только на Закарпатье (+6 °С) и в Крыму (+4 °С), а в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Луганской областях днем возможны слабые морозы до -3…-4 °С.

Практически во всех регионах Украины будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Зонтики пригодятся только жителям Херсонской и Запорожской областей - здесь пройдет небольшой дождь с мокрым снегом.

В Киеве в начале этих выходных стоит ожидать пасмурную погоду и минусовую температуру воздуха. Снега или дождя прогнозы не передают. Что касается ветра, то его порывы должны быть усиленными, но не доходить до штормовой отметки. Ночью преимущественно облачно. Температура: днем 0...-1 °С; ночью -3...-5. Скорость ветра: до 9 метров в секунду. Вероятность осадков: днем меньше 25%.

Погода в воскресенье 4 декабря

В воскресенье теплее всего по-прежнему будет на Закарпатье (до +7 °С), а наибольший минус ожидается в Донецкой и Луганской областях (-6…-8 °С). В большинстве регионов термометры покажут около 0 °С.

Почти на всей территории страны ожидается переменная облачность с прояснениями. В Николаевской области возможен небольшой дождь, в Херсонской и Запорожской областях - дождь с мокрым снегом.

В Киеве прогнозируется преимущественно облачная, сухая и холодная погода без существенных осадков. Порывы ветра могут немного усилиться. Ночью будет облачно с прояснениями. Температура: днем 0…-2 °С; ночью -4…-10. Скорость ветра: до 8 метров в секунду. Вероятность осадков: днем меньше 10%.