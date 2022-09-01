Прогноз погоды в Украине на 8 августа

По данным Укргидрометцентра, сегодня в Украине ожидается жаркая погода, преимущественно без осадков. Дожди возможны лишь в северных и западных регионах.
Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.
Центральный регион Украины
В Винницкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +27...+29 °С.
В Черкасской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +30...+32 °С.
В Кировоградской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +32...+34 °С.
В Полтавской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +31...+33 °С.
В Днепропетровской области ясно, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +34...+36 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской области облачно, дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +22...+24 °С.
В Волынской области облачно, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +22...+24 °С.
В Ровненской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +22...+24 °С.
В Тернопольской области облачно, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +24...+26 °С.
В Хмельницкой области облачно, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +26...+28 °С.
В Ивано-Франковской области облачно, дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +22...+24 °С.
В Черновицкой области облачно, дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +24...+26 °С.
В Закарпатской области облачно, дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +28...+30 °С.
Северный регион Украины
В Киевской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +25...+27 °С.
В Житомирской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +25...+27 °С.
В Черниговской области облачно, дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +23...+25 °С.
В Сумской области облачно, дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +27...+29 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +31...+33 °С.
В Донецкой области ясно, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +34...+36 °С.
В Луганской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +33...+35 °С.
Южный регион Украины
В Запорожской области ясно, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +34...+36 °С.
В Херсонской и Николаевской областях ясно, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +34...+36 °С.
В Одесской области ясно, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +33...+35 °С.
В Автономной Республике Крым ясно, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +32...+34 °С.
В Киеве облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем до +26 °С.
Центральный регион Украины
В Винницкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +27...+29 °С.
В Черкасской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +30...+32 °С.
В Кировоградской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +32...+34 °С.
В Полтавской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +31...+33 °С.
В Днепропетровской области ясно, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +34...+36 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской области облачно, дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +22...+24 °С.
В Волынской области облачно, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +22...+24 °С.
В Ровненской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +22...+24 °С.
В Тернопольской области облачно, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +24...+26 °С.
В Хмельницкой области облачно, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +26...+28 °С.
В Ивано-Франковской области облачно, дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +22...+24 °С.
В Черновицкой области облачно, дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +24...+26 °С.
В Закарпатской области облачно, дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +28...+30 °С.
Северный регион Украины
В Киевской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +25...+27 °С.
В Житомирской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +25...+27 °С.
В Черниговской области облачно, дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +23...+25 °С.
В Сумской области облачно, дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +27...+29 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +31...+33 °С.
В Донецкой области ясно, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +34...+36 °С.
В Луганской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +33...+35 °С.
Южный регион Украины
В Запорожской области ясно, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +34...+36 °С.
В Херсонской и Николаевской областях ясно, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +34...+36 °С.
В Одесской области ясно, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +33...+35 °С.
В Автономной Республике Крым ясно, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +32...+34 °С.
В Киеве облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем до +26 °С.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии