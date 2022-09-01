Прогноз погоды в Украине на 8 августа

06:44 08 августа Киев, Украина

По данным Укргидрометцентра , сегодня в Украине ожидается жаркая погода, преимущественно без осадков . Дожди возможны лишь в северных и западных регионах.

Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.



Центральный регион Украины

В Винницкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +27...+29 °С.



В Черкасской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +30...+32 °С.



В Кировоградской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +32...+34 °С.



В Полтавской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +31...+33 °С.



В Днепропетровской области ясно, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +34...+36 °С.



Западный регион Украины

Во Львовской области облачно, дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +22...+24 °С.



В Волынской области облачно, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +22...+24 °С.



В Ровненской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +22...+24 °С.



В Тернопольской области облачно, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +24...+26 °С.



В Хмельницкой области облачно, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +26...+28 °С.



В Ивано-Франковской области облачно, дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +22...+24 °С.



В Черновицкой области облачно, дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +24...+26 °С.



В Закарпатской области облачно, дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +28...+30 °С.



Северный регион Украины

В Киевской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +25...+27 °С.



В Житомирской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +25...+27 °С.



В Черниговской области облачно, дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +23...+25 °С.



В Сумской области облачно, дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +27...+29 °С.



Восточный регион Украины

В Харьковской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +31...+33 °С.



В Донецкой области ясно, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +34...+36 °С.



В Луганской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +33...+35 °С.



Южный регион Украины

В Запорожской области ясно, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +34...+36 °С.



В Херсонской и Николаевской областях ясно, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +34...+36 °С.



В Одесской области ясно, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +33...+35 °С.



В Автономной Республике Крым ясно, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +32...+34 °С.



В Киеве облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем до +26 °С.





