Прогноз погоды в Украине на 8 августа

06:44 08 августа Киев, Украина

По данным Укргидрометцентра, сегодня в Украине ожидается жаркая погода, преимущественно без осадков. Дожди возможны лишь в северных и западных регионах. 
 
Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Центральный регион Украины
В Винницкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +27...+29 °С.

В Черкасской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +30...+32 °С.

В Кировоградской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +32...+34 °С.

В Полтавской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +31...+33 °С.

В Днепропетровской области ясно, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +34...+36 °С.

Западный регион Украины
Во Львовской области облачно, дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +22...+24 °С.

В Волынской области облачно, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +22...+24 °С.

В Ровненской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +22...+24 °С.

В Тернопольской области облачно, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +24...+26 °С.

В Хмельницкой области облачно, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +26...+28 °С.

В Ивано-Франковской области облачно, дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +22...+24 °С.

В Черновицкой области облачно, дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +24...+26 °С.

В Закарпатской области облачно, дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +28...+30 °С.

Северный регион Украины
В Киевской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +25...+27 °С.

В Житомирской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +25...+27 °С.

В Черниговской области облачно, дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +23...+25 °С.

В Сумской области облачно, дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +27...+29 °С.

Восточный регион Украины
В Харьковской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +31...+33 °С.

В Донецкой области ясно, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +34...+36 °С.

В Луганской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +33...+35 °С.

Южный регион Украины
В Запорожской области ясно, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +34...+36 °С.

В Херсонской и Николаевской областях ясно, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +34...+36 °С.

В Одесской области ясно, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +33...+35 °С.

В Автономной Республике Крым ясно, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +32...+34 °С.

В Киеве облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем до +26 °С.