Прогноз погоды в Украине на 5 июня: потеплеет, но кое-где будут дожди

По сообщению Укргидрометцентра погода в Украине 5 июня будет теплой и облачной. Местами по территории страны пройдут дожди. В большинстве регионов потеплеет на 2 – 3 градуса по сравнению с прошлыми сутками. В среднем в Украине 5 июня будет +20...+22, правда, на Востоке несколько свежее.

В западных областях Украины в субботу прогнозируют ливни днем, а ночью – без осадков. Дождь будет идти на Закарпатье, Прикарпатье и Львовщине. В других областях Запада – облачно с прояснениями.

На Севере, в Центре и на Юге суббота пройдет без осадков. Температура будет колебаться от +20 до +22 градусов.

Восток 5 июня омоют дожди: и ночью, и днем осадки будут наблюдать в Сумах, Харькове, Луганске и Донецке. Температура воздуха в этих регионах будет несколько ниже, чем на остальной территории Украины – +16...+18 градусов.

В Киеве и окрестностях вероятность дождя 5 июня незначительная, температура воздуха днем – +20...+22, ночью – +11...+13.