Прогноз погоды в Украине на 3 мая

06:47 03 мая Киев, Украина

По данным Укргидрометцентра, сегодня, 3 мая, в некоторых регионах страны ожидаются дожди. В Закарпатской области до +21.

Центральный регион Украины

В Винницкой области облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +16...+19 °С.

В Черкасской и Кировоградской областях облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +15...+18 °С.

В Полтавской области облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +15...+18 °С.

В Днепропетровской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +15...+18 °С.

Западный регион Украины
Во Львовской области переменная облачность, дождь. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +16...+19 °С.

В Волынской области пасмурно, дождь. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +15...+18 °С.

В Ровненской области переменная облачность, дождь. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +15...+18 °С.

В Тернопольской области небольшая облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +16...+19 °С.

В Хмельницкой области облачно с прояснениями, дождь. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +16...+19 °С.

В Ивано-Франковской области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +16...+19 °С.

В Черновицкой области облачно с прояснениями, дождь. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +17...+20 °С.

В Закарпатской области небольшая облачность, дождь. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +18...+21 °С.

Северный регион Украины
В Киевской области облачно с прояснениями, дождь. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +16...+19 °С.

В Черниговской области облачно с прояснениями, дождь. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +15...+18 °С.

В Сумской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +15...+18 °С.

В Житомирской области облачно с прояснениями, дождь. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +16...+19 °С.

Восточный регион Украины
В Харьковской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +15...+18 °С.

В Луганской и Донецкой областях переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +15...+18 °С.

Южный регион Украины
В Одесской области облачно, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +14...+17 °С.

В Николаевской и Херсонской областях облачно, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +16...+19 °С.

В Запорожской области облачно, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +16...+19 °С.

В Автономной Республике Крым пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +13...+16 °С.

В Киеве облачно с прояснениями, дождь. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +15...+18 °С.