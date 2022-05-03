Прогноз погоды в Украине на 3 мая

06:47 03 мая Киев, Украина

По данным Укргидрометцентра, сегодня, 3 мая , в некоторых регионах страны ожидаются дожди. В Закарпатской области до +21.



Центральный регион Украины



В Винницкой области облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +16...+19 °С.



В Черкасской и Кировоградской областях облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +15...+18 °С.



В Полтавской области облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +15...+18 °С.



В Днепропетровской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +15...+18 °С.



Западный регион Украины

Во Львовской области переменная облачность, дождь. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +16...+19 °С.



В Волынской области пасмурно, дождь. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +15...+18 °С.



В Ровненской области переменная облачность, дождь. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +15...+18 °С.



В Тернопольской области небольшая облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +16...+19 °С.



В Хмельницкой области облачно с прояснениями, дождь. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +16...+19 °С.



В Ивано-Франковской области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +16...+19 °С.



В Черновицкой области облачно с прояснениями, дождь. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +17...+20 °С.



В Закарпатской области небольшая облачность, дождь. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +18...+21 °С.



Северный регион Украины

В Киевской области облачно с прояснениями, дождь. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +16...+19 °С.



В Черниговской области облачно с прояснениями, дождь. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +15...+18 °С.



В Сумской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +15...+18 °С.



В Житомирской области облачно с прояснениями, дождь. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +16...+19 °С.



Восточный регион Украины

В Харьковской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +15...+18 °С.



В Луганской и Донецкой областях переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +15...+18 °С.



Южный регион Украины

В Одесской области облачно, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +14...+17 °С.



В Николаевской и Херсонской областях облачно, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +16...+19 °С.



В Запорожской области облачно, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +16...+19 °С.



В Автономной Республике Крым пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +13...+16 °С.



В Киеве облачно с прояснениями, дождь. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +15...+18 °С.