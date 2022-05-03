Прогноз погоды в Украине на 3 мая

По данным Укргидрометцентра, сегодня, 3 мая, в некоторых регионах страны ожидаются дожди. В Закарпатской области до +21.
Центральный регион Украины
В Винницкой области облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +16...+19 °С.
В Черкасской и Кировоградской областях облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +15...+18 °С.
В Полтавской области облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +15...+18 °С.
В Днепропетровской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +15...+18 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской области переменная облачность, дождь. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +16...+19 °С.
В Волынской области пасмурно, дождь. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +15...+18 °С.
В Ровненской области переменная облачность, дождь. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +15...+18 °С.
В Тернопольской области небольшая облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +16...+19 °С.
В Хмельницкой области облачно с прояснениями, дождь. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +16...+19 °С.
В Ивано-Франковской области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +16...+19 °С.
В Черновицкой области облачно с прояснениями, дождь. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +17...+20 °С.
В Закарпатской области небольшая облачность, дождь. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +18...+21 °С.
Северный регион Украины
В Киевской области облачно с прояснениями, дождь. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +16...+19 °С.
В Черниговской области облачно с прояснениями, дождь. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +15...+18 °С.
В Сумской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +15...+18 °С.
В Житомирской области облачно с прояснениями, дождь. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +16...+19 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +15...+18 °С.
В Луганской и Донецкой областях переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +15...+18 °С.
Южный регион Украины
В Одесской области облачно, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +14...+17 °С.
В Николаевской и Херсонской областях облачно, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +16...+19 °С.
В Запорожской области облачно, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +16...+19 °С.
В Автономной Республике Крым пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +13...+16 °С.
В Киеве облачно с прояснениями, дождь. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +15...+18 °С.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии