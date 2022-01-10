Прогноз погоды в Украине на 29 апреля

Сегодня в Украине синоптики обещают теплую погоду, преимущественно без осадков, только во Львовской и Закарпатской областях местами ожидается небольшой дождь.
Центральный регион Украины
В Винницкой области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4 °С, днем +15...+17 °С.
В Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3 °С, днем +15...+17 °С.
В Днепропетровской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3 °С, днем +16...+18 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской области облачно, дождь. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4 °С, днем +15...+17 °С.
В Ивано-Франковской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3 °С, днем +16...+18 °С.
В Волынской, Хмельницкой, Тернопольской и Ровненской областях облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3 °С, днем +15...+17 °С.
В Черновицкой области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4 °С, днем +15...+17 °С.
В Закарпатской области облачно, дождь. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7 °С, днем +15...+17 °С.
Северный регион Украины
В Житомирской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3 °С, днем +15...+17 °С.
В Сумской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3 °С, днем +13...+15 °С.
В Киевской и Черниговской областях облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3 °С, днем +13...+15 °С.
Восточный регион Украины
В Донецкой области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4 °С, днем +15...+17 °С.
В Харьковской и Луганской областях облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3 °С, днем +15...+17 °С.
Южный регион Украины
В Запорожской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4 °С, днем +15...+17 °С.
В Херсонской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6 °С, днем +15...+17 °С.
В Одесской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8 °С, днем +15...+17 °С.
В Николаевской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7 °С, днем +16...+18 °С.
В Автономной Республике Крым облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8 °С, днем +15...+17 °С.
В Киеве облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3 °С, днем +13...+15 °С.
Солнце взойдет в 5:40, а зайдет в 20:16. Долгота дня составит 14 ч. 36 мин.
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