Прогноз погоды в Украине на 27 мая

06:24 27 Май Киев, Украина

По информации синоптиков, сегодня, 27 мая в ряде центральных и северных областей пройдут кратковременные дожди. На остальной территории страны без осадков.

Центральный регион Украины

В Винницкой и Черкасской областях облачно, дождь. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13...+16 °С, днем +24...+27 °С.



В Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13...+16 °С, днем +24...+27 °С.



Западный регион Украины

Во Львовской, Волынской, Ровненской и Ивано-Франковской областях переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8...+11 °С, днем +21...+24 °С.



В Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областях облачно, дождь, грозы. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8...+11 °С, днем +21...+24 °С.



В Закарпатской области переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7...+10 °С, днем +21...+24 °С.



Северный регион Украины

В Киевской, Житомирской, Черниговской и Сумской областях облачно, дождь, грозы. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...+15 °С, днем +22...+25 °С.



Восточный регион Украины



В Харьковской, Луганской и Донецкой областях переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13...+16 °С, днем +25...+28 °С.



Южный регион Украины

В Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...+15 °С, днем +25...+28 °С.



В Автономной Республике Крым переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13...+16°С, днем +25...+28 °С.



В Киеве облачно с проясненями, дождь, грозы. Ветер южный, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +12...+15 °С, днем +19...+22 °С.