Прогноз погоды в Украине на 26 мая

По данным Гидрометцентра, сегодня, 26 мая в западных, северных, Черкасской и Винницкой областях ожидаются дожди с грозами, на остальной территории страны солнечно и без осадков.
Центральный регион Украины
В Винницкой области облачно, дождь, гроза. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14 °С, днем +21...+23 °С.
В Черкасской области облачно, дождь, гроза. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13 °С, днем +23...+25 °С.
В Полтавской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15 °С, днем +24...+26 °С.
В Днепропетровской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15 °С, днем +25...+27 °С.
В Кировоградской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14 °С, днем +24...+26 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской области облачно, дождь, гроза. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11 °С, днем +20...+22 °С.
В Волынской области облачно, дождь, гроза. Ветер западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11 °С, днем +20...+22 °С.
В Ровненской и Тернопольской областях облачно, дождь, гроза. Ветер западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12 °С, днем +20...+22 °С.
В Хмельницкой области облачно, дождь, гроза. Ветер западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14 °С, днем +20...+22 °С.
В Черновицкой области облачно, дождь, гроза. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14 °С, днем +20...+22 °С.
В Ивано-Франковской области облачно, дождь, гроза. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12 °С, днем +20...+22 °С.
В Закарпатской области облачно, дождь, гроза. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13 °С, днем +22...+24 °С.
Северный регион Украины
В Житомирской области облачно, дождь, гроза. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13 °С, днем +20...+22 °С.
В Черниговской области облачно, дождь, гроза. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13 °С, днем +22...+24 °С.
В Сумской области облачно, дождь, гроза. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14 °С, днем +23...+25 °С.
В Киевской области облачно, дождь, гроза. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14 °С, днем +21...+23 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14 °С, днем +25...+27 °С.
В Донецкой области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12 °С, днем +26...+28 °С.
В Луганской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14 °С, днем +26...+28 °С.
Южный регион Украины
В Запорожской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14 °С, днем +26...+28 °С.
В Херсонской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15 °С, днем +26...+28 °С.
В Николаевской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14 °С, днем +25...+27 °С.
В Одесской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14 °С, днем +21...+23 °С.
В Автономной Республике Крым облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15 °С, днем +24...+26 °С.
В Киеве облачно, дождь, гроза. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14 °С, днем +21...+23 °С.
Центральный регион Украины
В Винницкой области облачно, дождь, гроза. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14 °С, днем +21...+23 °С.
В Черкасской области облачно, дождь, гроза. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13 °С, днем +23...+25 °С.
В Полтавской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15 °С, днем +24...+26 °С.
В Днепропетровской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15 °С, днем +25...+27 °С.
В Кировоградской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14 °С, днем +24...+26 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской области облачно, дождь, гроза. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11 °С, днем +20...+22 °С.
В Волынской области облачно, дождь, гроза. Ветер западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11 °С, днем +20...+22 °С.
В Ровненской и Тернопольской областях облачно, дождь, гроза. Ветер западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12 °С, днем +20...+22 °С.
В Хмельницкой области облачно, дождь, гроза. Ветер западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14 °С, днем +20...+22 °С.
В Черновицкой области облачно, дождь, гроза. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14 °С, днем +20...+22 °С.
В Ивано-Франковской области облачно, дождь, гроза. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12 °С, днем +20...+22 °С.
В Закарпатской области облачно, дождь, гроза. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13 °С, днем +22...+24 °С.
Северный регион Украины
В Житомирской области облачно, дождь, гроза. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13 °С, днем +20...+22 °С.
В Черниговской области облачно, дождь, гроза. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13 °С, днем +22...+24 °С.
В Сумской области облачно, дождь, гроза. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14 °С, днем +23...+25 °С.
В Киевской области облачно, дождь, гроза. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14 °С, днем +21...+23 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14 °С, днем +25...+27 °С.
В Донецкой области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12 °С, днем +26...+28 °С.
В Луганской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14 °С, днем +26...+28 °С.
Южный регион Украины
В Запорожской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14 °С, днем +26...+28 °С.
В Херсонской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15 °С, днем +26...+28 °С.
В Николаевской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14 °С, днем +25...+27 °С.
В Одесской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14 °С, днем +21...+23 °С.
В Автономной Республике Крым облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15 °С, днем +24...+26 °С.
В Киеве облачно, дождь, гроза. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14 °С, днем +21...+23 °С.
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