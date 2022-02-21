Прогноз погоды в Украине на 26 мая

06:25 26 Май Киев, Украина

По данным Гидрометцентра, сегодня, 26 мая в западных, северных, Черкасской и Винницкой областях ожидаются дожди с грозами, на остальной территории страны солнечно и без осадков.



Центральный регион Украины

В Винницкой области облачно, дождь, гроза. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14 °С, днем +21...+23 °С.



В Черкасской области облачно, дождь, гроза. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13 °С, днем +23...+25 °С.



В Полтавской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15 °С, днем +24...+26 °С.



В Днепропетровской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15 °С, днем +25...+27 °С.



В Кировоградской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14 °С, днем +24...+26 °С.



Западный регион Украины

Во Львовской области облачно, дождь, гроза. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11 °С, днем +20...+22 °С.



В Волынской области облачно, дождь, гроза. Ветер западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11 °С, днем +20...+22 °С.



В Ровненской и Тернопольской областях облачно, дождь, гроза. Ветер западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12 °С, днем +20...+22 °С.



В Хмельницкой области облачно, дождь, гроза. Ветер западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14 °С, днем +20...+22 °С.



В Черновицкой области облачно, дождь, гроза. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14 °С, днем +20...+22 °С.



В Ивано-Франковской области облачно, дождь, гроза. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12 °С, днем +20...+22 °С.



В Закарпатской области облачно, дождь, гроза. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13 °С, днем +22...+24 °С.



Северный регион Украины

В Житомирской области облачно, дождь, гроза. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13 °С, днем +20...+22 °С.



В Черниговской области облачно, дождь, гроза. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13 °С, днем +22...+24 °С.



В Сумской области облачно, дождь, гроза. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14 °С, днем +23...+25 °С.



В Киевской области облачно, дождь, гроза. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14 °С, днем +21...+23 °С.



Восточный регион Украины

В Харьковской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14 °С, днем +25...+27 °С.



В Донецкой области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12 °С, днем +26...+28 °С.



В Луганской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14 °С, днем +26...+28 °С.



Южный регион Украины

В Запорожской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14 °С, днем +26...+28 °С.



В Херсонской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15 °С, днем +26...+28 °С.



В Николаевской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14 °С, днем +25...+27 °С.



В Одесской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14 °С, днем +21...+23 °С.



В Автономной Республике Крым облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15 °С, днем +24...+26 °С.



В Киеве облачно, дождь, гроза. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14 °С, днем +21...+23 °С.





