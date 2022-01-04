Прогноз погоды в Украине на 25 апреля

По прогнозам синоптиков воскресная погода в Украине по-прежнему остается прохладной. По всей территории, кроме юга и востока, возможны кратковременные дожди.

Аллергикам следует иметь ввиду, что на территории Украины будет наблюдаться высокая концентрация пыльцы березы, на севере — до 496 ед./куб. м.

Прогноз погоды на 25 апреля:

Центральный регион Украины

В Винницкой и Черкасской областях облачно, дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем +8...+11 °С.

В Полтавской области облачно, дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем +9...+12 °С.

В Кировоградской и Днепропетровской областях переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем +9...+12 °С.

Западный регион Украины

Во Львовской области облачно, дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем +6...+9 °С.

В Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областях облачно, дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем +7...+10 °С.

В Волынской и Ровненской областях переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем +7...+10 °С.

В Ивано-Франковской области облачно, дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем +8...+11 °С.

В Закарпатской области облачно, дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем +8...+11 °С.

Северный регион Украины

В Киевской области облачно, дождь. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +7...+10 °С.

В Житомирской, Черниговской и Сумской областях облачно, дождь. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем +7...+10 °С.

Восточный регион Украины

В Харьковской и Донецкой областях переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3…0 °С, днем +10...+13 °С.

В Луганской области переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем +12...+15 °С.

Южный регион Украины

В Одесской области переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +11...+14 °С.

В Николаевской, Херсонской и Запорожской областях переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+5 °С, днем +12...+15 °С.

В Автономной Республике Крым переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +12...+15 °С.

В Киеве переменная облачность, небольшой дождь. Ветер западный, 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +7...+10 °С.

Солнце взойдет в 5:43, а зайдет в 20:08. Долгота дня составит 14 ч 25 мин.