Прогноз погоды в Украине на 24 октября: переменная облачность и небольшой дождь

Согласно информации от Украинского гидрометцентра, во вторник, 24 октября, в Украине ожидается переменная облачность, при этом на Закарпатье местами возможен небольшой дождь, в то время как на остальной территории осадков не ожидается.
Утром в западных областях можно ожидать местами туман. Скорость ветра будет изменчивой, преимущественно северо-западного направления, хотя в западных областях ожидается южный ветер. Скорость ветра составит 7-12 м/с.
Дневная температура воздуха составит 11-16° тепла, и в южной части страны она поднимется до 17-22°.
Что касается Киева и Киевской области 24 октября не предвидится осадков, и температура днем будет около 15°, в то время как в регионе она колеблется от 11 до 16°.
Утром в западных областях можно ожидать местами туман. Скорость ветра будет изменчивой, преимущественно северо-западного направления, хотя в западных областях ожидается южный ветер. Скорость ветра составит 7-12 м/с.
Дневная температура воздуха составит 11-16° тепла, и в южной части страны она поднимется до 17-22°.
Что касается Киева и Киевской области 24 октября не предвидится осадков, и температура днем будет около 15°, в то время как в регионе она колеблется от 11 до 16°.
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