Прогноз погоды в Украине на 21 декабря

По данным Укргидрометцентра, сегодня в северо-восточных регионах и в Луганской области ожидается мокрый снег с дождем, на остальной территории страны без осадков.
На дорогах западных и северных областей местами гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, в Карпатах возможны порывы ветра до 15-20 м/с.
Центральный регион Украины
В Винницкой области облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +1...+3 °С.
В Черкасской и Кировоградской областях облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +1...+3 °С.
В Полтавской области облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем -1...+1 °С.
В Днепропетровской области облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +1...+3 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской, Тернопольской и Хмельницкой областях облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +1...+3 °С.
В Волынской области облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем 0...+2 °С.
В Ровненской области облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем 0...+2 °С.
В Ивано-Франковской области облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +4...+6 °С.
В Черновицкой области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +3...+5 °С.
В Закарпатской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +2...+4 °С.
Северный регион Украины
В Киевской и Житомирской областях облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем 0...+2 °С.
В Черниговской и Сумской областях облачно, дождь, мокрый снег. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем -1...+1 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской области облачно, дождь, мокрый снег. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем -1...+1 °С.
В Луганской области облачно, дождь, мокрый снег. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +1...+3 °С.
В Донецкой области облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +1...+3 °С.
Южный регион Украины
В Запорожской области облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +1...+3 °С.
В Херсонской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +5...+ 7 °С.
В Николаевской области облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +4...+6 °С.
В Одесской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +4...+6 °С.
В Автономной Республике Крым облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +4...+6 °С.
В Киеве облачно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 3-6 м/с. Температура воздуха днем +1…+2 °С.
Центральный регион Украины
В Винницкой области облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +1...+3 °С.
В Черкасской и Кировоградской областях облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +1...+3 °С.
В Полтавской области облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем -1...+1 °С.
В Днепропетровской области облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +1...+3 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской, Тернопольской и Хмельницкой областях облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +1...+3 °С.
В Волынской области облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем 0...+2 °С.
В Ровненской области облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем 0...+2 °С.
В Ивано-Франковской области облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +4...+6 °С.
В Черновицкой области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +3...+5 °С.
В Закарпатской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +2...+4 °С.
Северный регион Украины
В Киевской и Житомирской областях облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем 0...+2 °С.
В Черниговской и Сумской областях облачно, дождь, мокрый снег. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем -1...+1 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской области облачно, дождь, мокрый снег. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем -1...+1 °С.
В Луганской области облачно, дождь, мокрый снег. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +1...+3 °С.
В Донецкой области облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +1...+3 °С.
Южный регион Украины
В Запорожской области облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +1...+3 °С.
В Херсонской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +5...+ 7 °С.
В Николаевской области облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +4...+6 °С.
В Одесской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +4...+6 °С.
В Автономной Республике Крым облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +4...+6 °С.
В Киеве облачно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 3-6 м/с. Температура воздуха днем +1…+2 °С.
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