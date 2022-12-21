Прогноз погоды в Украине на 21 декабря

07:04 21 декабря Киев, Украина

По данным Укргидрометцентра, сегодня в северо-восточных регионах и в Луганской области ожидается мокрый снег с дождем, на остальной территории страны без осадков.

На дорогах западных и северных областей местами гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, в Карпатах возможны порывы ветра до 15-20 м/с.



Центральный регион Украины

В Винницкой области облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +1...+3 °С.



В Черкасской и Кировоградской областях облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +1...+3 °С.



В Полтавской области облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем -1...+1 °С.



В Днепропетровской области облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +1...+3 °С.



Западный регион Украины

Во Львовской, Тернопольской и Хмельницкой областях облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +1...+3 °С.



В Волынской области облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем 0...+2 °С.



В Ровненской области облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем 0...+2 °С.



В Ивано-Франковской области облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +4...+6 °С.



В Черновицкой области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +3...+5 °С.



В Закарпатской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +2...+4 °С.



Северный регион Украины

В Киевской и Житомирской областях облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем 0...+2 °С.



В Черниговской и Сумской областях облачно, дождь, мокрый снег. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем -1...+1 °С.



Восточный регион Украины

В Харьковской области облачно, дождь, мокрый снег. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем -1...+1 °С.



В Луганской области облачно, дождь, мокрый снег. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +1...+3 °С.



В Донецкой области облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +1...+3 °С.



Южный регион Украины

В Запорожской области облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +1...+3 °С.



В Херсонской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +5...+ 7 °С.



В Николаевской области облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +4...+6 °С.



В Одесской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +4...+6 °С.



В Автономной Республике Крым облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +4...+6 °С.



В Киеве облачно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 3-6 м/с. Температура воздуха днем +1…+2 °С.