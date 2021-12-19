Прогноз погоды в Украине на 10 декабря 2021 года

07:06 10 Декабрь Киев, Украина

По информации синоптиков, сегодня украинцев ждет ветреная погода , преимущественно без осадков . В центральных и восточных регионах страны опустится туман, видимость снизится до 200 м.

На западе возможны осадки, на остальной территории будет ветрено, местами до 17-22 м/с. В западных и северных областях возможна гололедица.



Центральный регион Украины

В Винницкой области пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +7...+10 °С.



В Черкасской и Кировоградской областях облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +6...+9 °С.



В Полтавской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +6...+9 °С.



В Днепропетровской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +8...+11 °С.



Западный регион Украины

Во Львовской и Волынской областях пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4...-1 °С, днем 0...+3 °С.



В Ровненской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +2...+5 °С.



В Тернопольской и Ивано-Франковской областях пасмурно, дождь, мокрый снег. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем 0...+3 °С.



В Хмельницкой и Черновицкой областях пасмурно, дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +4...7 °С.



В Закарпатской области пасмурно, дождь, мокрый снег. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +1...+4 °С.



Северный регион Украины

В Киевской и Черниговской областях пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...+5 °С, днем +5...+8 °С.



В Житомирской области пасмурно, дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +4...+7 °С.



В Сумской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +4...+7 °С.



Восточный регион Украины

В Харьковской области пасмурно, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2…+5 °С, днем +4...+7 °С.



В Донецкой и Луганской областях пасмурно, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3…+6 °С, днем +6...+9 °С.



Южный регион Украины

В Одесской, Николаевской и Херсонской областях пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +9...+12 °С.



В Запорожской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +8...+11 °С.



В Автономной Республике Крым небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +10...+13 °С.



В Киеве пасмурно, без осадков. Ветер юго-восточный, 4-9 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +4...+7 °С.