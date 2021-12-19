Прогноз погоды в Украине на 10 декабря 2021 года

По информации синоптиков, сегодня украинцев ждет ветреная погода, преимущественно без осадков. В центральных и восточных регионах страны опустится туман, видимость снизится до 200 м.
На западе возможны осадки, на остальной территории будет ветрено, местами до 17-22 м/с. В западных и северных областях возможна гололедица.
Центральный регион Украины
В Винницкой области пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +7...+10 °С.
В Черкасской и Кировоградской областях облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +6...+9 °С.
В Полтавской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +6...+9 °С.
В Днепропетровской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +8...+11 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской и Волынской областях пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4...-1 °С, днем 0...+3 °С.
В Ровненской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +2...+5 °С.
В Тернопольской и Ивано-Франковской областях пасмурно, дождь, мокрый снег. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем 0...+3 °С.
В Хмельницкой и Черновицкой областях пасмурно, дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +4...7 °С.
В Закарпатской области пасмурно, дождь, мокрый снег. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +1...+4 °С.
Северный регион Украины
В Киевской и Черниговской областях пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...+5 °С, днем +5...+8 °С.
В Житомирской области пасмурно, дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +4...+7 °С.
В Сумской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +4...+7 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской области пасмурно, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2…+5 °С, днем +4...+7 °С.
В Донецкой и Луганской областях пасмурно, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3…+6 °С, днем +6...+9 °С.
Южный регион Украины
В Одесской, Николаевской и Херсонской областях пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +9...+12 °С.
В Запорожской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +8...+11 °С.
В Автономной Республике Крым небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +10...+13 °С.
В Киеве пасмурно, без осадков. Ветер юго-восточный, 4-9 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +4...+7 °С.
Центральный регион Украины
В Винницкой области пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +7...+10 °С.
В Черкасской и Кировоградской областях облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +6...+9 °С.
В Полтавской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +6...+9 °С.
В Днепропетровской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +8...+11 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской и Волынской областях пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4...-1 °С, днем 0...+3 °С.
В Ровненской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +2...+5 °С.
В Тернопольской и Ивано-Франковской областях пасмурно, дождь, мокрый снег. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем 0...+3 °С.
В Хмельницкой и Черновицкой областях пасмурно, дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +4...7 °С.
В Закарпатской области пасмурно, дождь, мокрый снег. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +1...+4 °С.
Северный регион Украины
В Киевской и Черниговской областях пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...+5 °С, днем +5...+8 °С.
В Житомирской области пасмурно, дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +4...+7 °С.
В Сумской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +4...+7 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской области пасмурно, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2…+5 °С, днем +4...+7 °С.
В Донецкой и Луганской областях пасмурно, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3…+6 °С, днем +6...+9 °С.
Южный регион Украины
В Одесской, Николаевской и Херсонской областях пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +9...+12 °С.
В Запорожской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +8...+11 °С.
В Автономной Республике Крым небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +10...+13 °С.
В Киеве пасмурно, без осадков. Ветер юго-восточный, 4-9 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +4...+7 °С.
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