Прогноз погоды в Украине на 10 августа

По данным Укргидрометцентра, сегодня в южных и восточных регионах Украины будет по-прежнему жарко, столбик термометра поднимется до +37. Кратковременные дожди возможны утром в западных, центральных областях, а вечером в Сумской.
Центральный регион Украины
В Винницкой области пасмурно, дождь. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +21...+24 °С.
В Черкасской области пасмурно, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +22...+25 °С.
В Кировоградской области пасмурно, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +26...+29 °С.
В Полтавской области пасмурно, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +27...+30 °С.
В Днепропетровской области пасмурно, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +31...+34 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +20...+23 °С.
В Волынской области пасмурно, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +20...+23 °С.
В Ровненской области пасмурно, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +20...+23 °С.
В Тернопольской области пасмурно, дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +20...+23 °С.
В Хмельницкой области облачно, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +20...+23 °С.
В Ивано-Франковской области облачно с прояснениями, дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +20...+23 °С.
В Черновицкой области пасмурно, дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +20...+23 °С.
В Закарпатской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +22...+25 °С.
Северный регион Украины
В Киевской области пасмурно, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +20...+23 °С.
В Житомирской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +20...+23 °С.
В Черниговской области пасмурно, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +20...+23 °С.
В Сумской области пасмурно, дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +21...+24°С.
Восточный регион Украины
В Харьковской области пасмурно, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +30...+33 °С.
В Луганской области переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +33...+36 °С.
В Донецкой области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +33...+36 °С.
Южный регион Украины
В Одесской и Николаевской областях пасмурно, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +30...+33 °С.
В Херсонской области пасмурно, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +32...+35 °С.
В Запорожской области пасмурно, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +33...+36 °С.
В Автономной Республике Крым переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +30...+33 °С.
В Киеве пасмурно, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха +19...+22 °С.
В Винницкой области пасмурно, дождь. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +21...+24 °С.
В Черкасской области пасмурно, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +22...+25 °С.
В Кировоградской области пасмурно, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +26...+29 °С.
В Полтавской области пасмурно, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +27...+30 °С.
В Днепропетровской области пасмурно, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +31...+34 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +20...+23 °С.
В Волынской области пасмурно, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +20...+23 °С.
В Ровненской области пасмурно, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +20...+23 °С.
В Тернопольской области пасмурно, дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +20...+23 °С.
В Хмельницкой области облачно, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +20...+23 °С.
В Ивано-Франковской области облачно с прояснениями, дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +20...+23 °С.
В Черновицкой области пасмурно, дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +20...+23 °С.
В Закарпатской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +22...+25 °С.
Северный регион Украины
В Киевской области пасмурно, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +20...+23 °С.
В Житомирской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +20...+23 °С.
В Черниговской области пасмурно, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +20...+23 °С.
В Сумской области пасмурно, дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +21...+24°С.
Восточный регион Украины
В Харьковской области пасмурно, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +30...+33 °С.
В Луганской области переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +33...+36 °С.
В Донецкой области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +33...+36 °С.
Южный регион Украины
В Одесской и Николаевской областях пасмурно, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +30...+33 °С.
В Херсонской области пасмурно, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +32...+35 °С.
В Запорожской области пасмурно, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +33...+36 °С.
В Автономной Республике Крым переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +30...+33 °С.
В Киеве пасмурно, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха +19...+22 °С.
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