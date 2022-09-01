Прогноз погоды в Украине на 10 августа

07:16 10 августа Киев, Украина

По данным Укргидрометцентра, сегодня в южных и восточных регионах Украины будет по-прежнему жарко, столбик термометра поднимется до +37. Кратковременные дожди возможны утром в западных, центральных областях, а вечером в Сумской.