Прогноз погоды в Украине на 14 апреля

По данным Гидрометцентра, сегодня, 14 апреля в Украине преимущественно без осадков, в большинстве областей температура воздуха начнет повышаться.
Ветер ослабнет, а в северных и западных регионах возможны заморозки до -3 °С.
Центральный регион Украины
В Винницкой области небольшая облачность, без осадков. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...4 °С, днем +13...+16 °С.
В Черкасской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...5 °С, днем +11...+14 °С.
В Кировоградской области облачно, без осадков. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +13...+16 °С.
В Полтавской области пасмурно, без осадков. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +12...+15 °С.
В Днепропетровской области пасмурно, без осадков. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5...+8 °С, днем +11...+14 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской области переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...4 °С, днем +14...+17 °С.
В Волынской области облачно, без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...4 °С, днем +14...+17 °С.
В Ровненской области облачно, без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +12...+15 °С.
В Тернопольской и Хмельницкой областях облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +13...+16 °С.
В Ивано-Франковской области переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +13...+16 °С.
В Черновицкой области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...4 °С, днем +13...+16 °С.
В Закарпатской области ясно, без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +14...+17 °С.
Северный регион Украины
В Киевской области небольшая облачность, без осадков. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...+5 °С, днем +11...+14 °С.
В Черниговской области небольшая облачность, без осадков. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +11...+14 °С.
В Сумской области пасмурно, без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...+5 °С, днем +11...+14 °С.
В Житомирской области переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +12...+15 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5...+8 °С, днем +11...+14 °С.
В Луганской области пасмурно, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +7...+10 °С.
В Донецкой области пасмурно, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...+5 °С, днем +9...+12 °С.
Южный регион Украины
В Одесской области пасмурно, без осадков. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4...+7 °С, днем +14...+17 °С.
В Николаевской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...6 °С, днем +13...+16 °С.
В Херсонской области облачно, без осадков. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4...+7 °С, днем +13...+16 °С.
В Запорожской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5...+8 °С, днем +11...+14 °С.
В Автономной Республике Крым пасмурно, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +9...+12 °С.
В Киеве небольшая облачность, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+5 °С, днем +11...+14 °С.
В Черкасской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...5 °С, днем +11...+14 °С.
В Кировоградской области облачно, без осадков. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +13...+16 °С.
В Полтавской области пасмурно, без осадков. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +12...+15 °С.
В Днепропетровской области пасмурно, без осадков. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5...+8 °С, днем +11...+14 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской области переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...4 °С, днем +14...+17 °С.
В Волынской области облачно, без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...4 °С, днем +14...+17 °С.
В Ровненской области облачно, без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +12...+15 °С.
В Тернопольской и Хмельницкой областях облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +13...+16 °С.
В Ивано-Франковской области переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +13...+16 °С.
В Черновицкой области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...4 °С, днем +13...+16 °С.
В Закарпатской области ясно, без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +14...+17 °С.
Северный регион Украины
В Киевской области небольшая облачность, без осадков. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...+5 °С, днем +11...+14 °С.
В Черниговской области небольшая облачность, без осадков. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +11...+14 °С.
В Сумской области пасмурно, без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...+5 °С, днем +11...+14 °С.
В Житомирской области переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +12...+15 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5...+8 °С, днем +11...+14 °С.
В Луганской области пасмурно, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +7...+10 °С.
В Донецкой области пасмурно, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...+5 °С, днем +9...+12 °С.
Южный регион Украины
В Одесской области пасмурно, без осадков. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4...+7 °С, днем +14...+17 °С.
В Николаевской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...6 °С, днем +13...+16 °С.
В Херсонской области облачно, без осадков. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4...+7 °С, днем +13...+16 °С.
В Запорожской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5...+8 °С, днем +11...+14 °С.
В Автономной Республике Крым пасмурно, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +9...+12 °С.
В Киеве небольшая облачность, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+5 °С, днем +11...+14 °С.
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