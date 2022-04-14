Прогноз погоды в Украине на 14 апреля

06:59 14 апреля Киев, Украина

По данным Гидрометцентра, сегодня, 14 апреля в Украине преимущественно без осадков, в большинстве областей температура воздуха начнет повышаться.

Ветер ослабнет, а в северных и западных регионах возможны заморозки до -3 °С.





Центральный регион Украины

В Винницкой области небольшая облачность, без осадков. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...4 °С, днем +13...+16 °С.



В Черкасской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...5 °С, днем +11...+14 °С.



В Кировоградской области облачно, без осадков. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +13...+16 °С.



В Полтавской области пасмурно, без осадков. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +12...+15 °С.



В Днепропетровской области пасмурно, без осадков. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5...+8 °С, днем +11...+14 °С.



Западный регион Украины

Во Львовской области переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...4 °С, днем +14...+17 °С.



В Волынской области облачно, без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...4 °С, днем +14...+17 °С.



В Ровненской области облачно, без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +12...+15 °С.



В Тернопольской и Хмельницкой областях облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +13...+16 °С.



В Ивано-Франковской области переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +13...+16 °С.



В Черновицкой области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...4 °С, днем +13...+16 °С.



В Закарпатской области ясно, без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +14...+17 °С.



Северный регион Украины

В Киевской области небольшая облачность, без осадков. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...+5 °С, днем +11...+14 °С.



В Черниговской области небольшая облачность, без осадков. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +11...+14 °С.



В Сумской области пасмурно, без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...+5 °С, днем +11...+14 °С.



В Житомирской области переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +12...+15 °С.



Восточный регион Украины

В Харьковской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5...+8 °С, днем +11...+14 °С.



В Луганской области пасмурно, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +7...+10 °С.



В Донецкой области пасмурно, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...+5 °С, днем +9...+12 °С.



Южный регион Украины

В Одесской области пасмурно, без осадков. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4...+7 °С, днем +14...+17 °С.



В Николаевской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...6 °С, днем +13...+16 °С.



В Херсонской области облачно, без осадков. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4...+7 °С, днем +13...+16 °С.



В Запорожской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5...+8 °С, днем +11...+14 °С.



В Автономной Республике Крым пасмурно, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +9...+12 °С.



В Киеве небольшая облачность, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+5 °С, днем +11...+14 °С.