Прогноз погоды в Украине на 13 октября: дождь и тепло

В Украине, в пятницу, 13 октября, метеорологи прогнозируют дождь в отдельных регионах. Ночные температуры будут колебаться в диапазоне от 8 до 13 градусов, в то время как в восточных, Днепропетровской, Запорожской, и Херсонской областях, а также в некоторых районах Крыма термометры покажут 3-8 градусов тепла. Дневные температуры поднимутся до 15-20 градусов.
Эту информацию сообщил Украинский гидрометцентр.
Утром ожидается умеренный дождь в западных, северных, Винницкой, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях. Днем небольшой дождь пройдет в Карпатском регионе, а также в центральных и восточных областях. В остальных районах страны осадков не ожидается. Ветер будет дуть с юго-запада, а в северной части страны днем он изменит направление на северо-западное, со скоростью 5-10 м/с. Дневные температуры поднимутся до 15-20 градусов, но в Карпатах останутся в пределах 10-15 градусов.
Что касается Киева и его окрестностей, то 13 октября утром здесь также пройдет умеренный дождь, но днем ожидается без осадков. Ветер будет дуть сначала с юго-запада, а затем изменит направление на северо-западное, со скоростью 5-10 м/с. Дневные температуры в столице составят 17-19 градусов, в то время как в Киевской области ожидаются теплая погода с температурами в пределах 15-20 градусов.
Эту информацию сообщил Украинский гидрометцентр.
Утром ожидается умеренный дождь в западных, северных, Винницкой, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях. Днем небольшой дождь пройдет в Карпатском регионе, а также в центральных и восточных областях. В остальных районах страны осадков не ожидается. Ветер будет дуть с юго-запада, а в северной части страны днем он изменит направление на северо-западное, со скоростью 5-10 м/с. Дневные температуры поднимутся до 15-20 градусов, но в Карпатах останутся в пределах 10-15 градусов.
Что касается Киева и его окрестностей, то 13 октября утром здесь также пройдет умеренный дождь, но днем ожидается без осадков. Ветер будет дуть сначала с юго-запада, а затем изменит направление на северо-западное, со скоростью 5-10 м/с. Дневные температуры в столице составят 17-19 градусов, в то время как в Киевской области ожидаются теплая погода с температурами в пределах 15-20 градусов.
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