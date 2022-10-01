Прогноз погоды в Украине на 1-2 октября: от летнего тепла до осенних дождей

По прогнозу синоптиков, в субботу, 1 октября, практически повсюду будет теплая погода с температурой воздуха днем 18-23°, на юге Украины 20-27°, в западных областях 13-18°.

Дожди в субботу пройдут в ближайшую ночь в восточной части, 1 октября днем местами в западных областях Украины, вечером могут подойти к Житомирской, Киевской областям, а также коснутся Луганщины. Но все же в большинстве областей будет без существенных осадков, сообщает Укргидрометцентр.

Ночью и утром местами туман. Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с.

В Киеве 1 октября ночью без существенных осадков, днем дождь. Ветер юго-западный, 7-10 м/с. Температура ночью 11-13°, днем 17-19°.

По данным Центральной геофизической обсерватории им.Бориса Срезневского, в Киеве с начала метеорологических исследований 1 октября самая высокая температура днем была +26,5°С в 1927г., самая низкая ночью -1,9°С в 1881г.

В воскресенье, 2 октября, погода в Украине ухудшится и снова вернутся дожди. Однако в Луганской, Донецкой областях, Крыму, Одесской и Запорожской областях еще будет держаться тепло. В остальных регионах будет свежее — воздух прогреется до 10-15°.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, на Правобережье местами порывы 15-20 м/с.

В Киеве 2 октября возможен дождь. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-18 м/с. Температура ночью и днем 12-14 °.