Прогноз погоды в Украине 6 мая

06:41 06 мая Киев, Украина

По данным Укргидрометцентра, сегодня, 6 мая, в Украине в западных областях пройдут дожди с грозами, на остально территории страны будет солнечная сухая погода.

Центральный регион Украины

В Винницкой области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +15...+18 °С.

В Черкасской области ясно, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +13...+16 °С.

В Кировоградской области ясно, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +14...+17 °С

В Полтавской области ясно, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +13...+16 °С.

В Днепропетровской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +14...+17 °С.

Западный регион Украины
Во Львовской области облачно с прояснениями, дождь. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +16...+19 °С.

В Волынской области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +16...+19 °С.

В Ровненской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +17...+20 °С.

В Тернопольской области облачно, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +17...+20 °С.

В Хмельницкой области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +17...+20 °С.

В Ивано-Франковской области облачно с прояснениями, дождь. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +18...+21 °С.

В Черновицкой области пасмурно, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +17...+20 °С.

В Закарпатской области переменная облачность, дождь. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +19...+22 °С.

Северный регион Украины
В Киевской области ясно, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +14...+17 °С.

В Черниговской области небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +13...+16 °С.

В Сумской области ясно, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +13...+16 °С.

В Житомирской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +14...+17 °С.

Восточный регион Украины
В Харьковской области ясно, без осадков. Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +13...+16 °С.

В Луганской области пасмурно, без осадков. Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +12...+15 °С.

В Донецкой области пасмурно, без осадков. Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +13...+16 °С.

Южный регион Украины
В Одесской области ясно, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +15...+18 °С.

В Николаевской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +15...+18 °С.

В Херсонской области облачно, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +15...+18 °С.

В Запорожской области пасмурно, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +14...+17 °С.

В Автономной Республике Крым пасмурно, дождь. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +12...+15 °С.

В Киеве ясно, без осадков. Ветер юго-восточный, 4-9 м/с. Температура воздуха днем +13...+16 °С.