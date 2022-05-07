Прогноз погоды в Украине 6 мая

По данным Укргидрометцентра, сегодня, 6 мая, в Украине в западных областях пройдут дожди с грозами, на остально территории страны будет солнечная сухая погода.
Центральный регион Украины
В Винницкой области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +15...+18 °С.
В Черкасской области ясно, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +13...+16 °С.
В Кировоградской области ясно, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +14...+17 °С
В Полтавской области ясно, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +13...+16 °С.
В Днепропетровской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +14...+17 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской области облачно с прояснениями, дождь. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +16...+19 °С.
В Волынской области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +16...+19 °С.
В Ровненской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +17...+20 °С.
В Тернопольской области облачно, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +17...+20 °С.
В Хмельницкой области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +17...+20 °С.
В Ивано-Франковской области облачно с прояснениями, дождь. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +18...+21 °С.
В Черновицкой области пасмурно, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +17...+20 °С.
В Закарпатской области переменная облачность, дождь. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +19...+22 °С.
Северный регион Украины
В Киевской области ясно, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +14...+17 °С.
В Черниговской области небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +13...+16 °С.
В Сумской области ясно, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +13...+16 °С.
В Житомирской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +14...+17 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской области ясно, без осадков. Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +13...+16 °С.
В Луганской области пасмурно, без осадков. Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +12...+15 °С.
В Донецкой области пасмурно, без осадков. Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +13...+16 °С.
Южный регион Украины
В Одесской области ясно, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +15...+18 °С.
В Николаевской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +15...+18 °С.
В Херсонской области облачно, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +15...+18 °С.
В Запорожской области пасмурно, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +14...+17 °С.
В Автономной Республике Крым пасмурно, дождь. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +12...+15 °С.
В Киеве ясно, без осадков. Ветер юго-восточный, 4-9 м/с. Температура воздуха днем +13...+16 °С.
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