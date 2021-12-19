Прогноз погоды по Украине на воскресенье, 21 марта

13:53 21 Март Киев, Украина

По расчетам синоптиков, сегодня, в воскресенье, в Украине погода немного улучшится. В большинстве областей не ожидаются никакие осадки. Разве что на востоке страны местами пройдут кратковременные дожди с легким снежком. Кое-где на отдельных участках дорог Украины удержится гололедица.

Прогноз погоды на 21 марта:

Центральный регион Украины

В Винницкой, Кировоградской и Черкасской областях переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -6...-3 °С, днем +5...+8 °С.

В Днепропетровской и Полтавской и областях переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4...-1 °С, днем +4...+7 °С.

Западный регион Украины

Во Львовской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -7...-4 °С, днем +6...+9 °С.

В Ровненской и Волынской областях переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -6...-3 °С, днем +4...+7 °С.

В Ивано-Франковской, Хмельницкой и Тернопольской областях переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -8...-5 °С, днем +5...+8 °С.

В Черновицкой области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -8...-5 °С, днем +6...+9 °С.

В Закарпатской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -6...-3 °С, днем +6...+9 °С.

Северный регион Украины

В Житомирской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -6...-3 °С, днем +5...+8 °С.

В Киевской, Сумской и Черниговской областях переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4...-1 °С, днем +4...+7 °С.

Восточный регион Украины

В Харьковской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4...-1 °С, днем +4...+7 °С.

В Донецкой и Луганской областях переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4...-1 °С, днем +5...+8 °С.

Южный регион Украины

В Запорожской, Херсонской и Одесской областях переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4...-1 °С, днем +5...+8 °С.

В Николаевской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -5...-2 °С, днем +6...+9 °С.

В Автономной Республике Крым переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +7...+10 °С.

В Киеве переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +4...+7 °С.

Солнце взойдет в 5:57, а зайдет в 18:12. Долгота дня составит 12 ч 15 мин.