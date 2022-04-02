Прогноз погоды по Украине на субботу, 2 апреля: дождь, снег, солнце

Поданным Укргидрометцентра сегодня, в субботу, 2 апреля, Украину ожидает полное разнообразие погодных условий: от снега на Западе до летнего тепла на Юге. Как велика наша Украина!
В восточных и южных областях будет по-весеннему тепло.
Солнечно будет только в Луганске, Донецке, Крыму.
Во всех других областях небо будет пасмурным. Также будет идти дождь. В то же время, в Чернигове, Луцке, Ивано-Франковске, Житомире, Черновцах, Львове и Ровно прогнозируют мокрый снег.
Холоднее всего будет в западных областях. Там температура воздуха опустится до -2…-4 градусов. В восточных и южных областях воздух прогреется до +19...+21 градуса.
В Киеве и днем, и ночью будет идти дождь. Температура воздуха будет составлять +7...+9 градусов. Юго-восточный ветер будет двигаться со скоростью 7 – 12 метров в секунду.
Погода в городах Украины 2 апреля:
- Ужгород – +7...+9
- Львов – +4...+6
- Ивано-Франковск – +7...+9
- Тернополь – +7...+9
- Черновцы – +7...+9
- Хмельницкий – +7...+9
- Луцк – +2...+4
- Ровно – +2...+4
- Житомир – +7...+9
- Винница – +12...+14
- Одесса – +19...+21
- Николаев – +17...+19
- Херсон – +17...+19
- Симферополь – +17...+19
- Кропивницкий – +16...+18
- Черкассы – +16...+18
- Чернигов – +7...+9
- Сумы – +9...+11
- Полтава – +16...+18
- Днепр – +16...+18
- Запорожье – +19...+21
- Донецк – +16...+18
- Луганск – +19...+21
- Харьков – +16...+18
- Киев – +7...+9
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