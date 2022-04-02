Прогноз погоды по Украине на субботу, 2 апреля: дождь, снег, солнце

07:09 02 апреля Киев, Украина

Поданным Укргидрометцентра сегодня, в субботу, 2 апреля, Украину ожидает полное разнообразие погодных условий: от снега на Западе до летнего тепла на Юге. Как велика наша Украина!

В восточных и южных областях будет по-весеннему тепло.

Солнечно будет только в Луганске, Донецке, Крыму.

Во всех других областях небо будет пасмурным. Также будет идти дождь. В то же время, в Чернигове, Луцке, Ивано-Франковске, Житомире, Черновцах, Львове и Ровно прогнозируют мокрый снег.

Холоднее всего будет в западных областях. Там температура воздуха опустится до -2…-4 градусов. В восточных и южных областях воздух прогреется до +19...+21 градуса.

В Киеве и днем, и ночью будет идти дождь. Температура воздуха будет составлять +7...+9 градусов. Юго-восточный ветер будет двигаться со скоростью 7 – 12 метров в секунду.

Погода в городах Украины 2 апреля:

  • Ужгород – +7...+9
  • Львов – +4...+6
  • Ивано-Франковск – +7...+9
  • Тернополь – +7...+9
  • Черновцы – +7...+9
  • Хмельницкий – +7...+9
  • Луцк – +2...+4
  • Ровно – +2...+4
  • Житомир – +7...+9
  • Винница – +12...+14
  • Одесса – +19...+21
  • Николаев – +17...+19
  • Херсон – +17...+19
  • Симферополь – +17...+19
  • Кропивницкий – +16...+18
  • Черкассы – +16...+18
  • Чернигов – +7...+9
  • Сумы – +9...+11
  • Полтава – +16...+18
  • Днепр – +16...+18
  • Запорожье – +19...+21
  • Донецк – +16...+18
  • Луганск – +19...+21
  • Харьков – +16...+18
  • Киев – +7...+9
Прогноз погоды от Укргидрометцентра