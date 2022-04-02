Прогноз погоды по Украине на субботу, 2 апреля: дождь, снег, солнце

Поданным Укргидрометцентра сегодня, в субботу, 2 апреля, Украину ожидает полное разнообразие погодных условий: от снега на Западе до летнего тепла на Юге. Как велика наша Украина!

В восточных и южных областях будет по-весеннему тепло.

Солнечно будет только в Луганске, Донецке, Крыму.

Во всех других областях небо будет пасмурным. Также будет идти дождь. В то же время, в Чернигове, Луцке, Ивано-Франковске, Житомире, Черновцах, Львове и Ровно прогнозируют мокрый снег.

Холоднее всего будет в западных областях. Там температура воздуха опустится до -2…-4 градусов. В восточных и южных областях воздух прогреется до +19...+21 градуса.

В Киеве и днем, и ночью будет идти дождь. Температура воздуха будет составлять +7...+9 градусов. Юго-восточный ветер будет двигаться со скоростью 7 – 12 метров в секунду.

Погода в городах Украины 2 апреля: