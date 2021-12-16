Прогноз погоды по регионам Украины на четверг, 18 марта

На сегодня, 18 марта, синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий. По их прогнозу на большей территории Украины будет дождливо, на севере и западе страны возможен мокрый снег, легкая гололедица покроет дороги. Кроме того, температура воздуха несколько понизится. В южных и восточных областях сгустится туман, видимость снизится до 100-700 м.

Центральный регион Украины

В Винницкой, Кировоградской, Черкасской и Полтавской областях облачно, дождь с мокрым снегом. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +3...+6 °С.

В Днепропетровской области облачно, дождь. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +5...+8 °С.

Западный регион Украины

Во Львовской области облачно, дождь с мокрым снегом. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +2...+5 °С.

В Волынской и Ровненской областях переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +3...+6 °С.

В Тернопольской области облачно, дождь с мокрым снегом. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +2...+5 °С.

В Ивано-Франковской, Черновицкой и Хмельницкой областях облачно, дождь с мокрым снегом. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +3...+6 °С.

В Закарпатской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +4...+7 °С.

Северный регион Украины

В Житомирской области облачно, дождь с мокрым снегом. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +2...+5 °С.

В Сумской и Черниговской областях переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +3...+6 °С.

В Киевской области облачно, дождь с мокрым снегом. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +3...+6 °С.

Восточный регион Украины

В Харьковской и Луганской областях облачно, дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +3...+6 °С.

В Донецкой области облачно, дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +5...+8 °С.

Южный регион Украины

В Запорожской и Херсонской областях облачно, дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+5 °С, днем +6...+9 °С.

В Одесской области облачно, дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+5 °С, днем +4...+7 °С.

В Николаевской области облачно, дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +5...+8 °С.

В Автономной Республике Крым облачно, дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+5 °С, днем +6...+9 °С.

В Киеве пасмурно, без существенных осадков. Ветер северный, 4-9 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +3...+6 °С.

Солнце взойдет в 6:04, а зайдет в 18:07. Долгота дня составит 12 ч 3 мин.