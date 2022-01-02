Прогноз погоды на выходные теплом не порадует

12:16 24 Апрель Киев, Украина

Весна не спешит радовать украинцев теплой и солнечной погодой. По данным Гидрометцентра в выходные дни в Украине погода по-прежнему будет дождливой и прохладной.

В субботу, 24 апреля, дожди ожидаются по всей территории страны.

На западе, севере и в центре ночью температура упадет до -3 градусов, днем - +8..+10.

В восточных областях будет немного теплее - +12...+14 градусов днем и +5...+7 градусов ночью.

На юге без осадков. Днем +12...+14 градусов, ночью +3...+5 градусов.

В Киеве также будет идти дождь. Днем от +8...+10 градусов и от 0...-2 градусов ночью.

В воскресенье, 25 апреля, осадки возможны только местами. Температура воздуха не изменится.

Отметим, дожди идут в Украине уже вторую неделю. А тем временем в Карпатах морозы и идет снег.