Прогноз погоды на выходные теплом не порадует

Весна не спешит радовать украинцев теплой и солнечной погодой. По данным Гидрометцентра в выходные дни в Украине погода по-прежнему будет дождливой и прохладной.
В субботу, 24 апреля, дожди ожидаются по всей территории страны.
На западе, севере и в центре ночью температура упадет до -3 градусов, днем - +8..+10.
В восточных областях будет немного теплее - +12...+14 градусов днем и +5...+7 градусов ночью.
На юге без осадков. Днем +12...+14 градусов, ночью +3...+5 градусов.
В Киеве также будет идти дождь. Днем от +8...+10 градусов и от 0...-2 градусов ночью.
В воскресенье, 25 апреля, осадки возможны только местами. Температура воздуха не изменится.
Отметим, дожди идут в Украине уже вторую неделю. А тем временем в Карпатах морозы и идет снег.
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