Прогноз погоды на выходные: дожди с грозами во многих регионах Украины

Прогноз погоды на выходные 17-18 июня в Украине обещает соответствовать летней норме, однако большинство регионов страны ожидают дожди с грозами.
Эту информацию передает Sinoptik.ua.
По данным синоптиков, в субботу ясное небо можно будет увидеть только в Киеве, а также в северных и центральных областях. Здесь температура воздуха составит +27...+29 °C.
/>На западе Украины ощутимо похолодает из-за продолжительных дождей - ожидается +19...+22 °C. В Ровенской, Черновицкой и Хмельницкой областях прогнозируются сильные ливни с грозами.
Кратковременные дожди с грозами ожидаются во всех южных и восточных областях. Температура воздуха в этих регионах поднимется до +24...+27 °C.
В воскресенье на западе, юге и востоке Украины пройдут умеренные дожди, в то время как в центральных и северных регионах ожидается переменная облачность. Температура воздуха составит +20...+22 °C на западе и +26...+29 °C на остальной территории страны.
В понедельник осадки прекратятся лишь в северных и восточных областях, в то время как на западе термометры покажут +23...+25 °C, а на остальной территории будет +26...+28 °C.
Жителям Донецкой, Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Ровенской, Черновицкой и Винницкой областей рекомендуется быть особенно осторожными с огнем на открытой местности, так как объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Эту информацию передает Sinoptik.ua.
По данным синоптиков, в субботу ясное небо можно будет увидеть только в Киеве, а также в северных и центральных областях. Здесь температура воздуха составит +27...+29 °C.
/>На западе Украины ощутимо похолодает из-за продолжительных дождей - ожидается +19...+22 °C. В Ровенской, Черновицкой и Хмельницкой областях прогнозируются сильные ливни с грозами.
Кратковременные дожди с грозами ожидаются во всех южных и восточных областях. Температура воздуха в этих регионах поднимется до +24...+27 °C.
В воскресенье на западе, юге и востоке Украины пройдут умеренные дожди, в то время как в центральных и северных регионах ожидается переменная облачность. Температура воздуха составит +20...+22 °C на западе и +26...+29 °C на остальной территории страны.
В понедельник осадки прекратятся лишь в северных и восточных областях, в то время как на западе термометры покажут +23...+25 °C, а на остальной территории будет +26...+28 °C.
Жителям Донецкой, Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Ровенской, Черновицкой и Винницкой областей рекомендуется быть особенно осторожными с огнем на открытой местности, так как объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.
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