Прогноз погоды на вторник, 30 ноября

07:38 30 Ноябрь Киев, Украина

Сегодня синоптики обещают преимущественно сухую погоду. Осадки в виде дождя или мокрого снега вероятны в западных, северных и восточных регионах. Также в этих регионах столбик термометра опустится днем до .+3 °С. В остальных частях Украины температура сохранится днем до +13... +15 °С. По всей стране ожидается усиление ветра, с порывами до 21 м/с.



Прогноз погоды на 30 ноября:

В Винницкой области облачно, без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем +3...+6 °С.



В Черкасской области облачно, без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +7...+10 °С.



В Полтавской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +9...+12 °С.



В Кировоградской области облачно, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +8...+11 °С.



В Днепропетровской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...+5 °С, днем +11...+14 °С.

Западный регион Украины

Во Львовской области облачно с прояснениями, мокрый снег. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4...-1 °С, днем -2...+1 °С.



В Волынской и Ровненской областях пасмурно, дождь, мокрый снег. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем 0...+3 °С.



В Тернопольской и Хмельницкой областях пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем 0...+3 °С.



В Ивано-Франковской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4...-1 °С, днем -1...+2 °С.



В Черновицкой области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4...-1 °С, днем +1...+4 °С.



В Закарпатской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем 0...+3 °С.

Северный регион Украины

В Киевской области облачно, без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +6...+9 °С.



В Житомирской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +3...+6 °С.



В Черниговской области пасмурно, дождь, мокрый снег. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +5...+8 °С.



В Сумской области пасмурно, без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +8...+11 °С.

Восточный регион Украины

В Харьковской области переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3…+6 °С, днем +10...+13 °С.



В Луганской области переменная облачность, дождь. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8...+11 °С, днем +12...+15 °С.



В Донецкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...+9 °С, днем +10...+13 °С.

Южный регион Украины

В Одесской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...-+3 °С, днем +9...+12 °С.



В Николаевской области облачно, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...-+4 °С, днем +10...+13 °С.



В Херсонской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...+58 °С, днем +11...+14 °С.



В Запорожской области небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +12...+15 °С.



В Автономной Республике Крым облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5...+8 °С, днем +13...+16 °С.



В Киеве облачно, без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем 0...+3 °С.



Солнце взойдет в 07:35, а зайдет в 15:58. Долгота дня составит 8 ч 23 мин.