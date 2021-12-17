Прогноз погоды на вторник, 16 марта

06:15 16 Март Киев, Украина

По информации синоптиков, в ряде областей страны ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, температура воздуха снизится.



Во Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях возможны метели и усиление ветра с порывами до 16 м/с. На остальной территории Украины существенных осадков не предвидится.

В центральных и восточных областях на отдельных участках дорог будет наблюдаться гололедица. В южных и западных частях страны сгустится туман, видимость снизится до 600-800 м.



Центральный регион Украины

В Винницкой и Днепропетровской областях облачно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +6...+9 °С.



В Кировоградской, Полтавской и Черкасской областях облачно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +7...+10 °С.



Западный регион Украины

Во Львовской, Тернопольской, Хмельницкой и Волынской областях облачно, мокрый снег с дождем. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +3...+6 °С.



В Ивано-Франковской и Черновицкой областях облачно, мокрый снег с дождем. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +2...+5 °С.



В Ровненской области облачно, мокрый снег с дождем. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +3...+6 °С.



В Закарпатской области облачно, дождь. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...+5 °С, днем +6...+9 °С.



Северный регион Украины

В Житомирской и Киевской областях облачно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +7...+10 °С.



В Сумской и Черниговской областях облачно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +6...+9 °С.



Восточный регион Украины

В Харьковской и Луганской областях облачно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +5...+8 °С.



В Донецкой области облачно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +5...+8 °С.



Южный регион Украины

В Запорожской области облачно, дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +6...+9 °С.



В Одесской, Николаевской и Херсонской областях облачно, дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...+5 °С, днем +8...+11 °С.



В Автономной Республике Крым облачно, дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +8...+11 °С.



В Киеве пасмурно, без осадков. Ветер юго-восточный, 4-9 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +4...+7 °С.



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