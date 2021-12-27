Прогноз погоды на воскресенье, 18 апреля, не сулит теплой погоды

По прогнозам Укргидрометцентра воскресная погода ожидается довольно прохладной. На территории северных и частично западных и центральных областей пройдут дожди. Хотя кое-где потеплеет до +15.
Теплее всего традиционно будет на юге. В Николаевской, Херсонской областях и в оккупированном Крыму прогнозируют +13...+15 градусов. В Одесской области – чуть холоднее.
Север накроют дожди. На Черниговщине похолодает до +10...+12 градусов. В то же время на Житомирщине температура воздуха прогреется до +14.
Часть регионов на западе накроют осадки. Температура будет колебаться от +11 до +14 градусов. Дождливо будет в Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях.
На востоке облачная погода будет держаться до самого вечера. Однако осадков ожидать не стоит. Теплее всего будет в Донецкой области, там столбики термометров поднимутся до +15.
В то же время в центральных областях также будет достаточно тепло. Днем синоптики прогнозируют там облачную погоду с прояснениями. Однако осадков там также не будет.
В Киеве воскресенье будет влажным и прохладным. Кое-где будет идти дождь, днем температура будет колебаться в пределах +10...+11 градусов.
Вот и по словам синоптика Натальи Диденко, воскресенье в Украине снова не сулит теплой погоды. В большинстве областей завтра днем ожидается +10...+14 градусов.
И добавила, что циклон с дождями "прикроет" от заморозков Черниговскую, Полтавскую, Сумскую, Киевскую, вероятно, Житомирскую и Ровенскую области.
Прогноз погоды в городах Украины
- Ужгород – +12...+14
- Львов – +12...+14
- Ивано-Франковск – +12...+14
- Тернополь – +11...+13
- Черновцы – +12...+14
- Хмельницкий – +11...+13
- Луцк – +12...+14
- Ровно – +11...+13
- Житомир – +12...+14
- Винница – +12...+14
- Одесса – +12...+14
- Николаев – +13...+15
- Херсон – +13...+15
- Симферополь – +13...+15
- Кропивницкий – +11...+13
- Черкассы – +11...+13
- Чернигов – +10...+12
- Суммы – +11...+13
- Полтава – +12...+14
- Днепр – +12...+14
- Запорожье – +12...+14
- Донецк – +12...+14
- Луганск – +12...+14
- Харьков – +12...+14
- Киев – +11...+13
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