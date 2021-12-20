Прогноз погоды на субботу, 17 апреля: холод и дожди

08:12 17 Апрель Киев, Украина

На сегодня, 17 апреля, Укргидрометцентр обещает облачную погоду с прояснениями. Временами в большинстве территорий будет дождливо. На западе страны местами пройдет мокрый снег. А вот в центральных и южных областях дожди утихнут, существенных осадков не ожидается. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.

Днем в Украине обещают 8-13 градусов тепла. На западе обещают около 10 градусов тепла. На юге и востоке будет теплее: воздух прогреется до +16. В Карпатах столбики термометров будут показывать около нуля.

В Киеве 17 апреля будет облачно с прояснениями. Синоптики обещают дождливую погоду. Скорость юго-западного ветра составит 7-12 м/с. Температура составит около 10 градусов тепла.

Как сообщалось, погода в Украине в апреле 2021 будет примерно такой же, как и в предыдущие годы - в пределах средних многолетних значений. По прогнозам сайтов погоды, вторая половина апреля будет довольно изменчивой - похолодание будут чередоваться с потеплением, а в период похолоданий ночью следует ожидать даже заморозков.