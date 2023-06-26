Прогноз погоды на июль: средняя температура в Украине от 20 до 25 градусов

Прогноз погоды на июль, предоставленный Укргидрометцентром, показывает, что средняя месячная температура в Украине ожидается в диапазоне от 20 до 25 градусов Цельсия, в Карпатах прогнозируется от 16 до 18 градусов, что на 1-2 градуса выше обычной нормы.
Синоптики прогнозируют, что месячное количество осадков составит от 42 до 95 мм, в Карпатах, на Прикарпатье и в Ровенской области местами может выпасть от 101 до 170 мм.
В западных, северных, Винницкой, Черкасской и Полтавской областях количество осадков будет в пределах нормы, в то время как в восточных, южных, Кировоградской, Днепропетровской областях и на территории Крыма ожидается немного больше нормального количества осадков.
Статистика, основанная на многолетних наблюдениях, указывает, что средняя месячная температура воздуха в июле составляет от 19 до 24,8 градусов Цельсия, а в Карпатах она колеблется от 13 до 18 градусов тепла.
Абсолютный минимум температуры в июле составит от 1 до 9 градусов тепла, хотя в отдельных районах южной Одесской, Херсонской областей и Крыма ожидается от 10 до 12 градусов тепла, а в горах Карпат может быть до 1 градуса мороза.
Абсолютный максимум температуры будет колебаться от 34 до 39 градусов Цельсия, а в южных, восточных, Днепропетровской областях и на полуострове Крым местами может достигать отметки 40-41 градуса, в то время как в Карпатах и горах Крыма ожидается от 26 до 33 градусов тепла.
Среднее месячное количество осадков составляет примерно от 62 до 119 мм в западных, северных и Винницкой областях, а в Карпатах это значение составляет от 131 до 170 мм. На остальной территории страны ожидается от 37 до 75 мм осадков, хотя в юго-восточных областях и на полуострове Крым может выпасть от 23 до 36 мм осадков.
Синоптики прогнозируют, что месячное количество осадков составит от 42 до 95 мм, в Карпатах, на Прикарпатье и в Ровенской области местами может выпасть от 101 до 170 мм.
В западных, северных, Винницкой, Черкасской и Полтавской областях количество осадков будет в пределах нормы, в то время как в восточных, южных, Кировоградской, Днепропетровской областях и на территории Крыма ожидается немного больше нормального количества осадков.
Статистика, основанная на многолетних наблюдениях, указывает, что средняя месячная температура воздуха в июле составляет от 19 до 24,8 градусов Цельсия, а в Карпатах она колеблется от 13 до 18 градусов тепла.
Абсолютный минимум температуры в июле составит от 1 до 9 градусов тепла, хотя в отдельных районах южной Одесской, Херсонской областей и Крыма ожидается от 10 до 12 градусов тепла, а в горах Карпат может быть до 1 градуса мороза.
Абсолютный максимум температуры будет колебаться от 34 до 39 градусов Цельсия, а в южных, восточных, Днепропетровской областях и на полуострове Крым местами может достигать отметки 40-41 градуса, в то время как в Карпатах и горах Крыма ожидается от 26 до 33 градусов тепла.
Среднее месячное количество осадков составляет примерно от 62 до 119 мм в западных, северных и Винницкой областях, а в Карпатах это значение составляет от 131 до 170 мм. На остальной территории страны ожидается от 37 до 75 мм осадков, хотя в юго-восточных областях и на полуострове Крым может выпасть от 23 до 36 мм осадков.
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