Прогноз погоды на четверг: тепло и небольшая облачность

В Украине ожидается умеренная погода в четверг, 28 сентября, с небольшой облачностью и без осадков.
В западных регионах и Житомирской области ночью и утром местами возможен туман. Ветер будет дуть северо-восточный, в западных областях - юго-восточный, со скоростью 5-10 м/с. В Приазовье днем возможны порывы ветра до 15-20 м/с.
По данным Украинского гидрометцентра, ночные температуры составят 9-14°, в южной части страны 13-18°, а днем ожидается от 23 до 28°. В Карпатах ночью будет прохладнее, с температурой от 6 до 11°, а днем теплее, от 17 до 22°.
В столичном регионе Киева также прогнозируется небольшая облачность без осадков. Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 5-8 м/с. Ночью по Киеву ожидаются температуры 10-12°, а днем 24-26°; в области ночью 9-14°, а днем 23-28°.
В западных регионах и Житомирской области ночью и утром местами возможен туман. Ветер будет дуть северо-восточный, в западных областях - юго-восточный, со скоростью 5-10 м/с. В Приазовье днем возможны порывы ветра до 15-20 м/с.
По данным Украинского гидрометцентра, ночные температуры составят 9-14°, в южной части страны 13-18°, а днем ожидается от 23 до 28°. В Карпатах ночью будет прохладнее, с температурой от 6 до 11°, а днем теплее, от 17 до 22°.
В столичном регионе Киева также прогнозируется небольшая облачность без осадков. Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 5-8 м/с. Ночью по Киеву ожидаются температуры 10-12°, а днем 24-26°; в области ночью 9-14°, а днем 23-28°.
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