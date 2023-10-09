Прогноз погоды на 9 октября: ночные заморозки и умеренные дожди в отдельных регионах

09:49 09 октября Киев, Украина

По данным Украинского гидрометцентра, в понедельник, 9 октября, в большинстве областей Украины ожидаются без осадков. Ночью прогнозируются заморозки в пределах 0-5°C, а днем ожидается температура от 6°C до 11°C.



Прогноз также указывает на переменную облачность. В ночное время на юге страны возможен небольшой дождь, а днем в Закарпатье и Прикарпатье ожидаются умеренные дожди (в Карпатах с мокрым снегом). В остальных регионах Украины без осадков.



Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с, кроме западных областей, где днем возможны порывы до 15-20 м/с.



Температура ночью будет колебаться в пределах 1-6°C тепла, при этом на поверхности почвы (в Карпатах и в воздухе) могут наблюдаться заморозки в пределах 0-5°C. Днем ожидается от 6°C до 11°C тепла, за исключением южных регионов, где температура ночью составит 3-8°C тепла, а днем поднимется до 11-16°C.



В столице Украины, Киеве, также прогнозируется отсутствие осадков 9 октября. Ночью температура составит 4-6°C тепла, днем поднимется до 8-10°C. Аналогичные показатели ожидаются и в Киевской области.