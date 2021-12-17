Прогноз погоды на 8 декабря: в большинстве областей Украины ожидаются осадки

По данным Гидрометцентра, сегодня, 8 декабря в некоторых областях Украины ожидаются осадки. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
Центральный регион Украины
В Винницкой области облачно, мокрый снег с дождем. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...0 °С, днем -1...+1 °С.
В Кировоградской области облачно, дождь. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6 °С, днем +7...+9 °С.
В Черкасской области облачно, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 °С, днем +5...+7 °С.
В Полтавской области облачно, без существенных осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4 °С, днем +5...+7 °С.
В Днепропетровской области облачно, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 °С, днем +8...+10 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской области облачно, снег. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -7...-5 °С, днем -2...0 °С.
В Ивано-Франковской области облачно, снег. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -7...-5 °С, днем -4...-2 °С.
В Волынской и Ровненской областях облачно, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -6...-4 °С, днем -3...-1 °С.
В Хмельницкой области облачно, снег. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4...-2 °С, днем -1...+1 °С.
В Черновицкой области облачно, снег. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -6...-4 °С, днем -2...0 °С.
В Тернопольской области облачно, снег. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -5...-3 °С, днем -2...0 °С.
В Закарпатской области ясно, без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3...+1 °С, днем +1...+3 °С.
Северный регион Украины
В Киевской области облачно, мокрый снег с дождем. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1 °С, днем -1...+1 °С.
В Житомирской области облачно, снег. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4...-2 °С, днем 0...+2 °С.
В Сумской области облачно, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4 °С, днем +5...+7 °С.
В Черниговской области облачно, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3...-1 °С, днем 0...+2 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской области облачно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4 °С, днем +5...+7 °С.
В Луганской области облачно, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4 °С, днем +7...+9 °С.
В Донецкой области облачно, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4 °С, днем +6...+8 °С.
Южный регион Украины
В Запорожской области облачно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 °С, днем +9...+11 °С.
В Херсонской области облачно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8 °С, днем +11...+13 °С.
В Николаевской области облачно, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8 °С, днем +10...+12 °С.
В Одесской области облачно, дождь. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...+9 °С, днем +9...+11 °С.
В Автономной Республике Крым облачно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...+9 °С, днем +12...+14 °С.
В Киеве облачно, мокрый снег с дождем. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1 °С, днем -1...+1 °С.
В Винницкой области облачно, мокрый снег с дождем. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...0 °С, днем -1...+1 °С.
В Кировоградской области облачно, дождь. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6 °С, днем +7...+9 °С.
В Черкасской области облачно, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 °С, днем +5...+7 °С.
В Полтавской области облачно, без существенных осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4 °С, днем +5...+7 °С.
В Днепропетровской области облачно, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 °С, днем +8...+10 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской области облачно, снег. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -7...-5 °С, днем -2...0 °С.
В Ивано-Франковской области облачно, снег. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -7...-5 °С, днем -4...-2 °С.
В Волынской и Ровненской областях облачно, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -6...-4 °С, днем -3...-1 °С.
В Хмельницкой области облачно, снег. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4...-2 °С, днем -1...+1 °С.
В Черновицкой области облачно, снег. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -6...-4 °С, днем -2...0 °С.
В Тернопольской области облачно, снег. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -5...-3 °С, днем -2...0 °С.
В Закарпатской области ясно, без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3...+1 °С, днем +1...+3 °С.
Северный регион Украины
В Киевской области облачно, мокрый снег с дождем. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1 °С, днем -1...+1 °С.
В Житомирской области облачно, снег. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4...-2 °С, днем 0...+2 °С.
В Сумской области облачно, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4 °С, днем +5...+7 °С.
В Черниговской области облачно, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3...-1 °С, днем 0...+2 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской области облачно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4 °С, днем +5...+7 °С.
В Луганской области облачно, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4 °С, днем +7...+9 °С.
В Донецкой области облачно, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4 °С, днем +6...+8 °С.
Южный регион Украины
В Запорожской области облачно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 °С, днем +9...+11 °С.
В Херсонской области облачно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8 °С, днем +11...+13 °С.
В Николаевской области облачно, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8 °С, днем +10...+12 °С.
В Одесской области облачно, дождь. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...+9 °С, днем +9...+11 °С.
В Автономной Республике Крым облачно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...+9 °С, днем +12...+14 °С.
В Киеве облачно, мокрый снег с дождем. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1 °С, днем -1...+1 °С.
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