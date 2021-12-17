Прогноз погоды на 8 декабря: в большинстве областей Украины ожидаются осадки

06:20 08 Декабрь Киев, Украина

По данным Гидрометцентра, сегодня, 8 декабря в некоторых областях Украины ожидаются осадки. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
 
Центральный регион Украины
В Винницкой области облачно, мокрый снег с дождем. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...0 °С, днем -1...+1 °С.

В Кировоградской области облачно, дождь. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6 °С, днем +7...+9 °С.

В Черкасской области облачно, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 °С, днем +5...+7 °С.

В Полтавской области облачно, без существенных осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4 °С, днем +5...+7 °С.

В Днепропетровской области облачно, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 °С, днем +8...+10 °С.

Западный регион Украины
Во Львовской области облачно, снег. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -7...-5 °С, днем -2...0 °С.

В Ивано-Франковской области облачно, снег. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -7...-5 °С, днем -4...-2 °С.

В Волынской и Ровненской областях облачно, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -6...-4 °С, днем -3...-1 °С.

В Хмельницкой области облачно, снег. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4...-2 °С, днем -1...+1 °С.

В Черновицкой области облачно, снег. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -6...-4 °С, днем -2...0 °С.

В Тернопольской области облачно, снег. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -5...-3 °С, днем -2...0 °С.

В Закарпатской области ясно, без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3...+1 °С, днем +1...+3 °С.

Северный регион Украины
В Киевской области облачно, мокрый снег с дождем. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1 °С, днем -1...+1 °С.

В Житомирской области облачно, снег. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4...-2 °С, днем 0...+2 °С.

В Сумской области облачно, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4 °С, днем +5...+7 °С.

В Черниговской области облачно, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3...-1 °С, днем 0...+2 °С.

Восточный регион Украины
В Харьковской области облачно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4 °С, днем +5...+7 °С.

В Луганской области облачно, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4 °С, днем +7...+9 °С.

В Донецкой области облачно, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4 °С, днем +6...+8 °С.

Южный регион Украины
В Запорожской области облачно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 °С, днем +9...+11 °С.

В Херсонской области облачно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8 °С, днем +11...+13 °С.

В Николаевской области облачно, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8 °С, днем +10...+12 °С.

В Одесской области облачно, дождь. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...+9 °С, днем +9...+11 °С.

В Автономной Республике Крым облачно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...+9 °С, днем +12...+14 °С.

В Киеве облачно, мокрый снег с дождем. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1 °С, днем -1...+1 °С.