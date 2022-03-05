Прогноз погоды на 6 июня: с солнцем повезет не всем

В воскресенье, 6 июня, по всей территории Украины температура воздуха обещает быть комфортной, термометры будут показывать не ниже +20 градусов. Однако радостные прогнозы синоптики подготовили не для всех: лишь в нескольких регионах – солнечная погода, остальные накроют дожди, к которым присоединится гроза и шквал.

Повезет с безоблачным небом жителям Житомирской, Черкасской, Ровненской областей, а также Кировоградской и Херсонской областей. На остальной территории прогнозируют дожди, а порой и грозы.

Теплее всего будет на Закарпатье, здесь воздух прогреется до + 23...+ 25 градусов, несмотря на это на территории области будет дождливо. Холоднее всего на Востоке и в Черкасской области – +20...+22. Жителям остальных регионов стоит рассчитывать, что столбики термометров поднимутся до +21...+23.

Что касается Киева, то метеорологи жителям и гостям столицы советуют позаботиться о зонтиках. Ведь согласно прогнозам, дих ждут дожди, а порывы ветра будут достигать 7 – 12 метров в секунду.

Прогноз погоды в городах Украины на воскресенье, 6 июня:

Ужгород- + 23...+25

Львов- + 21...+23

Ивано-Франковск – +21...+23

Тернополь- + 21...+23

Черновцы- + 21...+23

Хмельницкий- + 21...+23

Луцк- + 21...+23

Ровно- + 21...+23

Житомир- + 21...+23

Винница- + 21..+23

Одесса- + 21...+23

Николаев- + 21...+23

Херсон- + 21...+23

Симферополь- + 21...+23

Кропивницкий – +21...+23

Черкассы- + 20...+22

Чернигов- + 21...+23

Сумы- + 20...+22

Полтава- + 20...+22

Днепр- + 21...+23

Запорожье- + 21...+23

Донецк- + 20...+22

Луганск- + 20...+22

Харьков- + 20...+22

Киев- + 21...+23



Прогноз погоды в Украине на 6 июня - скриншот с сайта Гидрометцентра