Прогноз погоды на 6 июня: с солнцем повезет не всем

В воскресенье, 6 июня, по всей территории Украины температура воздуха обещает быть комфортной, термометры будут показывать не ниже +20 градусов. Однако радостные прогнозы синоптики подготовили не для всех: лишь в нескольких регионах – солнечная погода, остальные накроют дожди, к которым присоединится гроза и шквал.
Повезет с безоблачным небом жителям Житомирской, Черкасской, Ровненской областей, а также Кировоградской и Херсонской областей. На остальной территории прогнозируют дожди, а порой и грозы.
Теплее всего будет на Закарпатье, здесь воздух прогреется до + 23...+ 25 градусов, несмотря на это на территории области будет дождливо. Холоднее всего на Востоке и в Черкасской области – +20...+22. Жителям остальных регионов стоит рассчитывать, что столбики термометров поднимутся до +21...+23.
Что касается Киева, то метеорологи жителям и гостям столицы советуют позаботиться о зонтиках. Ведь согласно прогнозам, дих ждут дожди, а порывы ветра будут достигать 7 – 12 метров в секунду.
Прогноз погоды в городах Украины на воскресенье, 6 июня:
- Ужгород- + 23...+25
- Львов- + 21...+23
- Ивано-Франковск – +21...+23
- Тернополь- + 21...+23
- Черновцы- + 21...+23
- Хмельницкий- + 21...+23
- Луцк- + 21...+23
- Ровно- + 21...+23
- Житомир- + 21...+23
- Винница- + 21..+23
- Одесса- + 21...+23
- Николаев- + 21...+23
- Херсон- + 21...+23
- Симферополь- + 21...+23
- Кропивницкий – +21...+23
- Черкассы- + 20...+22
- Чернигов- + 21...+23
- Сумы- + 20...+22
- Полтава- + 20...+22
- Днепр- + 21...+23
- Запорожье- + 21...+23
- Донецк- + 20...+22
- Луганск- + 20...+22
- Харьков- + 20...+22
- Киев- + 21...+23
Прогноз погоды в Украине на 6 июня - скриншот с сайта Гидрометцентра
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