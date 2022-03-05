Прогноз погоды на 6 июня: с солнцем повезет не всем

08:15 06 Июнь Киев, Украина

В воскресенье, 6 июня, по всей территории Украины температура воздуха обещает быть комфортной, термометры будут показывать  не ниже +20 градусов. Однако радостные прогнозы синоптики подготовили не для всех: лишь в нескольких регионах – солнечная погода, остальные накроют дожди, к которым присоединится гроза и шквал.

Повезет с безоблачным небом жителям Житомирской, Черкасской, Ровненской областей, а также Кировоградской и Херсонской областей. На остальной территории прогнозируют дожди, а порой и грозы.

Теплее всего будет на Закарпатье, здесь воздух прогреется до + 23...+ 25 градусов, несмотря на это на территории области будет дождливо. Холоднее всего на Востоке и в Черкасской области – +20...+22. Жителям остальных регионов стоит рассчитывать, что столбики термометров поднимутся до +21...+23.

Что касается Киева, то метеорологи жителям и гостям столицы советуют позаботиться о зонтиках. Ведь согласно прогнозам, дих ждут дожди, а порывы ветра будут достигать 7 – 12 метров в секунду.

Прогноз погоды в городах Украины на воскресенье, 6 июня:

  • Ужгород- + 23...+25
  • Львов- + 21...+23
  • Ивано-Франковск – +21...+23
  • Тернополь- + 21...+23
  • Черновцы- + 21...+23
  • Хмельницкий- + 21...+23
  • Луцк- + 21...+23
  • Ровно- + 21...+23
  • Житомир- + 21...+23
  • Винница- + 21..+23
  • Одесса- + 21...+23
  • Николаев- + 21...+23
  • Херсон- + 21...+23
  • Симферополь- + 21...+23
  • Кропивницкий – +21...+23
  • Черкассы- + 20...+22
  • Чернигов- + 21...+23
  • Сумы- + 20...+22
  • Полтава- + 20...+22
  • Днепр- + 21...+23
  • Запорожье- + 21...+23
  • Донецк- + 20...+22
  • Луганск- + 20...+22
  • Харьков- + 20...+22
  • Киев- + 21...+23

Прогноз погоды в Украине на 6 июня - скриншот с сайта Гидрометцентра
Прогноз погоды в Украине на 6 июня - скриншот с сайта Гидрометцентра