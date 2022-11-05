Прогноз погоды на 5-6 ноября: осеннее тепло еще сохранится

На выходные в Украине ожидается тёплая погода, местами с небольшими дождями и кратковременными туманами.

Суббота, 5 ноября:

В западной части ночью без существенных осадков, днём и вечером пройдёт небольшой, на Закарпатье умеренный дождь. Ветер юго-восточный, 5 – 10 м/с, на Закарпатье и во Львовской области переменных направлений, 2 – 7 м/с. Температура воздуха ночью составит +2…+7 °С, днём +10…+15 °С.

В северных областях осадков не предвидится. Ветер восточный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха в ночное время ожидается в пределах +3…-2 °С, в Киевской области до +6 °С; днём +4…+9 °С.

В центральных регионах Украины осадков не ожидается. Ночью и утром местами туман. Ветер ночью переменных направлений, днём восточный, 3 – 8 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться около показателей +2…+7 °С, днём +8…+13 °С.

На юге страны в субботу осадков не ожидается. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер восточный, 5 – 10 м/с. Ночью температура опустится до +2…+7 °С, в Одесской области +7…+12 °С; днём воздух прогреется до +12…+17 °С, в Крыму и на юге Одесской области местами +18…+20 °С.

В восточной части ночью пройдёт небольшой дождь, днём без существенных осадков. Ветер ночью переменных направлений, днём северо-восточный, 3 – 8 м/с. Температура воздуха ночью составит +1…+6 °С, днём +5…+10 °С.

В Киеве прогнозируется переменная облачность без осадков, прохладную температуру воздуха и умеренно-свежий юго-восточный ветер без шквальных порывов. Ночью возможен туман. Температура: днем +9...+10 °С; ночью +3...+5°С. Скорость ветра: до 7-8 метров в секунду. Вероятность осадков: днем меньше 15%.

Воскресенье, 6 ноября:

В западных областях в течение суток пройдёт небольшой, местами умеренный дождь. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, 3 – 8 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9 °С, днём +8…+13 °С, на Закарпатье +13…+18 °С.

В северной части ночью осадков не ожидается, днём в Киевской и Черниговской областях пройдёт небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью составит +2…-3 °С, в Киевской области +1…+6 °С. Днём максимальные значения достигнут +4…+9 °С.

В центральном регионе осадков не ожидается. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер юго-восточный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха в ночное время составит +4…-1 °С, днём +6…+11 °С.

В южной части страны осадков не предвидится. Ветер восточный, 7 – 12 м/с. Ночью температура будет колебаться в пределах +2…+7 °С, в Одесской области до +12 °С. Днём воздух прогреется до +8…+13 °С, в Одесской области и Крыму местами +14…+18 °С.

В восточных областях переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3 °С, днём +4…+9 °С.

В Киеве в течение дня ожидается облачная и зябкая погода без осадков, а вот ночью возможен ливень. Кроме того, не исключено, что умеренные порывы юго-восточного ветра могут усилиться. Температура: днем +7...+9 °С; ночью +4...+5°С. Скорость ветра: до 7-10 метров в секунду. Вероятность осадков: днем меньше 25%.

Магнитные бури

В субботу, 5 ноября, украинцев ждет незначительная магнитная буря. Всем сердечникам рекомендуем в этот день отказаться от лишней физической активности и заблаговременно провести ревизию домашних аптечек на наличие всех нужных медикаментов.