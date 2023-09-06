Прогноз погоды на 29 августа в Украине: остается жара в большинстве регионов

Во вторник, 29 августа, погода в Украине будет весьма разнообразной. Ночью на Сумщине возможны осадки в виде небольшого дождя, а днем в западных, Житомирской и Винницкой областях также возможны непродолжительные дожди и грозы.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Ветер будет дуть преимущественно с юго-востока со скоростью 5-10 м/с. Ночные температуры составят 16-21°, а на южных регионах страны столбики термометра могут подняться до 25°. Днем ожидается рост температуры до 30-35°, что сделает погоду весьма теплой.
В восточных и северо-восточных областях Украины ночью стоит ожидать 13-18°, а днем термометры покажут 24-29°, без осадков.
В столице Украины, Киеве, и его прилегающих областях во вторник сохранится сухая погода. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 5-10 м/с. Ночью жители столицы могут ожидать температуру в пределах 19-21°, а днем столбики термометра поднимутся до 32-34°. В Киевской области ночью погода будет более прохладной с температурой 16-21°, а днем ожидается потепление до 30-35°.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Ветер будет дуть преимущественно с юго-востока со скоростью 5-10 м/с. Ночные температуры составят 16-21°, а на южных регионах страны столбики термометра могут подняться до 25°. Днем ожидается рост температуры до 30-35°, что сделает погоду весьма теплой.
В восточных и северо-восточных областях Украины ночью стоит ожидать 13-18°, а днем термометры покажут 24-29°, без осадков.
В столице Украины, Киеве, и его прилегающих областях во вторник сохранится сухая погода. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 5-10 м/с. Ночью жители столицы могут ожидать температуру в пределах 19-21°, а днем столбики термометра поднимутся до 32-34°. В Киевской области ночью погода будет более прохладной с температурой 16-21°, а днем ожидается потепление до 30-35°.
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