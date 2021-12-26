Прогноз погоды на 26 декабря: солнечно и морозно, осадки – на Востоке и Юге

07:18 26 Декабрь Киев, Украина

По прогнозу Укргидрометцентра в воскресенье, 26 декабря, в большинстве областей Украины погода будет морозной и солнечной. Осадки в виде снега и мокрого снега возможны лишь в восточных и южных регионах.

В Карпатах большая вероятность схода снежных лавин.

Из-за возвращения морозов на дорогах возможна гололедица.

Ночью столбики термометров опустятся на Западе и Севере до -9...-14 градусов, на Востоке и юге – до -1...-7 градусов. Днем будет теплее, и все же ниже 0.

Прогноз погоды в регионах

В западных, северных и центральных регионах прогнозируют солнечный день. Термометры будут показывать в среднем -5...-7 градусов.

Зато в восточных и южных областях будет падать снег или мокрый снег. В то же время температура воздуха будет выше – -1...+ 1 градус. Теплее всего будет на Херсонщине, Запорожье и в Крыму – до +2 градусов.

В Киеве тоже ожидают солнечную погоду, столбики термометров будут достигать -4...-6 градусов. А в Карпатах будет сохраняться угроза схода снежных лавин.

Погода в городах Украины 26 декабря

  • Ужгород – -3...-5
  • Львов – -6...-8
  • Ивано-Франковск – -5...-7
  • Тернополь – -6...-8
  • Черновцы – -4...-6
  • Хмельницкий – -5...-7
  • Луцк – -5...-7
  • Ровно – -5...-7
  • Житомир – -4...-6
  • Винница – -5...-7
  • Одесса – -1...+1
  • Николаев – -1...+1
  • Херсон – 0...+2
  • Симферополь – 0...+2
  • Кропивницкий – -4...-6
  • Черкассы – -3...-5
  • Чернигов – -4...-6
  • Сумы – -5...-7
  • Полтава – -3...-5
  • Днепр – -4...-6
  • Запорожье – 0...+2
  • Донецк – -1...+1
  • Луганск – -1...+1
  • Харьков – -1...+1
  • Киев – -4...-6

Прогноз погоды на 26 декабря от Укргидрометцентра