Прогноз погоды на 26 декабря: солнечно и морозно, осадки – на Востоке и Юге

По прогнозу Укргидрометцентра в воскресенье, 26 декабря, в большинстве областей Украины погода будет морозной и солнечной. Осадки в виде снега и мокрого снега возможны лишь в восточных и южных регионах.

В Карпатах большая вероятность схода снежных лавин.

Из-за возвращения морозов на дорогах возможна гололедица.

Ночью столбики термометров опустятся на Западе и Севере до -9...-14 градусов, на Востоке и юге – до -1...-7 градусов. Днем будет теплее, и все же ниже 0.

Прогноз погоды в регионах

В западных, северных и центральных регионах прогнозируют солнечный день. Термометры будут показывать в среднем -5...-7 градусов.

Зато в восточных и южных областях будет падать снег или мокрый снег. В то же время температура воздуха будет выше – -1...+ 1 градус. Теплее всего будет на Херсонщине, Запорожье и в Крыму – до +2 градусов.

В Киеве тоже ожидают солнечную погоду, столбики термометров будут достигать -4...-6 градусов. А в Карпатах будет сохраняться угроза схода снежных лавин.

Погода в городах Украины 26 декабря