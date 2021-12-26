Прогноз погоды на 26 декабря: солнечно и морозно, осадки – на Востоке и Юге

По прогнозу Укргидрометцентра в воскресенье, 26 декабря, в большинстве областей Украины погода будет морозной и солнечной. Осадки в виде снега и мокрого снега возможны лишь в восточных и южных регионах.
В Карпатах большая вероятность схода снежных лавин.
Из-за возвращения морозов на дорогах возможна гололедица.
Ночью столбики термометров опустятся на Западе и Севере до -9...-14 градусов, на Востоке и юге – до -1...-7 градусов. Днем будет теплее, и все же ниже 0.
Прогноз погоды в регионах
В западных, северных и центральных регионах прогнозируют солнечный день. Термометры будут показывать в среднем -5...-7 градусов.
Зато в восточных и южных областях будет падать снег или мокрый снег. В то же время температура воздуха будет выше – -1...+ 1 градус. Теплее всего будет на Херсонщине, Запорожье и в Крыму – до +2 градусов.
В Киеве тоже ожидают солнечную погоду, столбики термометров будут достигать -4...-6 градусов. А в Карпатах будет сохраняться угроза схода снежных лавин.
Погода в городах Украины 26 декабря
- Ужгород – -3...-5
- Львов – -6...-8
- Ивано-Франковск – -5...-7
- Тернополь – -6...-8
- Черновцы – -4...-6
- Хмельницкий – -5...-7
- Луцк – -5...-7
- Ровно – -5...-7
- Житомир – -4...-6
- Винница – -5...-7
- Одесса – -1...+1
- Николаев – -1...+1
- Херсон – 0...+2
- Симферополь – 0...+2
- Кропивницкий – -4...-6
- Черкассы – -3...-5
- Чернигов – -4...-6
- Сумы – -5...-7
- Полтава – -3...-5
- Днепр – -4...-6
- Запорожье – 0...+2
- Донецк – -1...+1
- Луганск – -1...+1
- Харьков – -1...+1
- Киев – -4...-6
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