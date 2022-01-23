Прогноз погоды на 23 января: будет морозно и снежно

По прогнозу Укргидрометцентра воскресная погода 23 января в Украине будет способствовать уютному домашнему отдыху. На улице синоптики обещают по-настоящему зимнюю погоду: снег и сильные морозы.

Самая низкая температура воздуха опустится в восточных областях. Во всех регионах синоптики обещают снег, больше его выпадет в западных регионах. Кстати, во всех областях небо будет пасмурным.

Так, в Харькове, Луганске и Донецке столбики термометров ночью будут на уровне -10...-12 градусов. Днем, правда, будет теплее -4...-6 градусов. Ветер прогнозируют северо-восточного направления со скоростью 5 – 10 метров в секунду.

В центральных областях температура воздуха составит -2...-4 градуса. На Западе будет немного холоднее. Там столбики термометров опустятся до -3...-5 градусов. Кстати, ночью температура значительно не упадет – всего на 1 градус. Ветер будет сильнее, чем на Востоке. Так, он будет двигаться с севера со скоростью 7 – 12 метров в секунду.

Резкий перепад между ночной и дневной температурами прогнозируется на Юге. Днем столбики термометров будут колебаться в пределах -1...+1 градусов, а ночью -5...-7 градусов.

Прогноз погоды в городах Украины