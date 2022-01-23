Прогноз погоды на 23 января: будет морозно и снежно

08:11 23 Январь Киев, Украина

По прогнозу Укргидрометцентра воскресная погода 23 января в Украине будет способствовать уютному домашнему отдыху. На улице синоптики обещают по-настоящему зимнюю погоду: снег и сильные морозы.

Самая низкая температура воздуха опустится в восточных областях. Во всех регионах синоптики обещают снег, больше его выпадет в западных регионах. Кстати, во всех областях небо будет пасмурным.

Так, в Харькове, Луганске и Донецке столбики термометров ночью будут на уровне -10...-12 градусов. Днем, правда, будет теплее -4...-6 градусов. Ветер прогнозируют северо-восточного направления со скоростью 5 – 10 метров в секунду.

В центральных областях температура воздуха составит -2...-4 градуса. На Западе будет немного холоднее. Там столбики термометров опустятся до -3...-5 градусов. Кстати, ночью температура значительно не упадет – всего на 1 градус. Ветер будет сильнее, чем на Востоке. Так, он будет двигаться с севера со скоростью 7 – 12 метров в секунду.

Резкий перепад между ночной и дневной температурами прогнозируется на Юге. Днем столбики термометров будут колебаться в пределах -1...+1 градусов, а ночью -5...-7 градусов.

Прогноз погоды в городах Украины

  • Ужгород – -2...-4
  • Львов – -3...-5
  • Ивано-Франковск – -3...-5
  • Тернополь – -3...-5
  • Черновцы – -3...-5
  • Хмельницкий – -3...-5
  • Луцк – -3...-5
  • Ровно – -3...-5
  • Житомир – -3...-5
  • Винница – -3...-5
  • Одесса – -1...+1
  • Николаев – -1...+1
  • Херсон – -1...+1
  • Симферополь – 0...-2
  • Кропивницкий – -2...-4
  • Черкассы – -2...-4
  • Чернигов – -3...-5
  • Сумы – -3...-5
  • Полтава – -3...-5
  • Днепр – -2...-4
  • Запорожье – -1...+1
  • Донецк – -4...-6
  • Луганск – -4...-6
  • Харьков – -4...-6
  • Киев – -2...-4

Прогноз погоды на 23 января от Укргидрометцентра.