Прогноз погоды на 23 января: будет морозно и снежно

По прогнозу Укргидрометцентра воскресная погода 23 января в Украине будет способствовать уютному домашнему отдыху. На улице синоптики обещают по-настоящему зимнюю погоду: снег и сильные морозы.
Самая низкая температура воздуха опустится в восточных областях. Во всех регионах синоптики обещают снег, больше его выпадет в западных регионах. Кстати, во всех областях небо будет пасмурным.
Так, в Харькове, Луганске и Донецке столбики термометров ночью будут на уровне -10...-12 градусов. Днем, правда, будет теплее -4...-6 градусов. Ветер прогнозируют северо-восточного направления со скоростью 5 – 10 метров в секунду.
В центральных областях температура воздуха составит -2...-4 градуса. На Западе будет немного холоднее. Там столбики термометров опустятся до -3...-5 градусов. Кстати, ночью температура значительно не упадет – всего на 1 градус. Ветер будет сильнее, чем на Востоке. Так, он будет двигаться с севера со скоростью 7 – 12 метров в секунду.
Резкий перепад между ночной и дневной температурами прогнозируется на Юге. Днем столбики термометров будут колебаться в пределах -1...+1 градусов, а ночью -5...-7 градусов.
Прогноз погоды в городах Украины
- Ужгород – -2...-4
- Львов – -3...-5
- Ивано-Франковск – -3...-5
- Тернополь – -3...-5
- Черновцы – -3...-5
- Хмельницкий – -3...-5
- Луцк – -3...-5
- Ровно – -3...-5
- Житомир – -3...-5
- Винница – -3...-5
- Одесса – -1...+1
- Николаев – -1...+1
- Херсон – -1...+1
- Симферополь – 0...-2
- Кропивницкий – -2...-4
- Черкассы – -2...-4
- Чернигов – -3...-5
- Сумы – -3...-5
- Полтава – -3...-5
- Днепр – -2...-4
- Запорожье – -1...+1
- Донецк – -4...-6
- Луганск – -4...-6
- Харьков – -4...-6
- Киев – -2...-4
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