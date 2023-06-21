Прогноз погоды на 21 июня: дожди и грозы по всей Украине

11:44 21 июня Киев, Украина

По последним прогнозам синоптиков на среду, 21 июня, большая часть территории Украины ожидает дождей и гроз.

Данную данный прогноз предоставил Укргидрометцентр.

Сегодня днем в Украине, за исключением большинства западных и северных областей, ожидаются кратковременные дожди и грозы.

Скорость ветра будет преимущественно северо-западной и составит 5-10 м/с.

Синоптики также предупреждают о возможности гроз в центральных, восточных, южных областях и на Закарпатье в течение дня 21 июня. Для этих районов объявлен І (желтый) уровень опасности.

Температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах +24...+29 градусов, за исключением Карпат, где ожидается относительная прохлада с температурой +17...+22 градуса.

В Киеве ожидается переменная облачность без осадков. Скорость ветра будет северо-западной и составит 5-10 м/с. Температура днем в столице составит +26...+28 градусов.