Прогноз погоды на 21 июня: дожди и грозы по всей Украине

По последним прогнозам синоптиков на среду, 21 июня, большая часть территории Украины ожидает дождей и гроз.
Данную данный прогноз предоставил Укргидрометцентр.
Сегодня днем в Украине, за исключением большинства западных и северных областей, ожидаются кратковременные дожди и грозы.
Скорость ветра будет преимущественно северо-западной и составит 5-10 м/с.
Синоптики также предупреждают о возможности гроз в центральных, восточных, южных областях и на Закарпатье в течение дня 21 июня. Для этих районов объявлен І (желтый) уровень опасности.
Температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах +24...+29 градусов, за исключением Карпат, где ожидается относительная прохлада с температурой +17...+22 градуса.
В Киеве ожидается переменная облачность без осадков. Скорость ветра будет северо-западной и составит 5-10 м/с. Температура днем в столице составит +26...+28 градусов.
Данную данный прогноз предоставил Укргидрометцентр.
Сегодня днем в Украине, за исключением большинства западных и северных областей, ожидаются кратковременные дожди и грозы.
Скорость ветра будет преимущественно северо-западной и составит 5-10 м/с.
Синоптики также предупреждают о возможности гроз в центральных, восточных, южных областях и на Закарпатье в течение дня 21 июня. Для этих районов объявлен І (желтый) уровень опасности.
Температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах +24...+29 градусов, за исключением Карпат, где ожидается относительная прохлада с температурой +17...+22 градуса.
В Киеве ожидается переменная облачность без осадков. Скорость ветра будет северо-западной и составит 5-10 м/с. Температура днем в столице составит +26...+28 градусов.
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