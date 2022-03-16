Прогноз погоды на 17 июня: циклон и грозы на юге и востоке

06:15 17 июня Киев, Украина

Постепенно дожди и грозы покинули запад Украины, но юго-восток по-прежнему будут атаковать шквальные порывы ветра, дождь, гроза и даже град. По прогнозам синоптиков Укргидрометцентра 17 июня температура воздуха в Украине будет колебаться в пределах +21...+28 градусов.

На востоке и юге будет царить циклон

Циклон над Крымом и Приазовьем в четверг обусловит сложную погоду. Температура воздуха в южных областях составит +21...+24 градуса.

Воздух на востоке прогреется до +21...+26 градусов. В то же время на северо-востоке будет теплее – +25...+27 градусов. Синоптик Наталья Диденко предупреждает жителей востока и юга о грозах, сильных дождях, шквальном ветре и граде.

На западе – без дождей

На западе и севере дожди будет блокировать антициклон с северо-востока. Поэтому существенные осадки маловероятны, разве что в приграничных районах. В Черновицкую область и южные районы Киевщины доберутся локальные осадки, – рассказала Диденко.

В Киеве в течение дня будет жарко – +26...+28 градусов. Дождей не прогнозируют, только – солнце.

Погода в городах Украины 17 июня:

  • Ужгород – +26...+28
  • Львов – +24...+26
  • Ивано-Франковск – +23...+25
  • Тернополь – +24...+26
  • Черновцы – +23...+25
  • Хмельницкий – +24...+26
  • Луцк – +25...+27
  • Ровно – +24...+26
  • Житомир – +24...+26
  • Винница – +25...+27
  • Одесса – +22...+24
  • Николаев – +22...+24
  • Херсон – +21...+23
  • Симферополь – +21...+23
  • Кропивницкий – +22...+24
  • Черкассы – +23...+25
  • Чернигов – +25...+27
  • Сумы – +25...+27
  • Полтава – +24...+26
  • Днепр – +22...+24
  • Запорожье – +21...+23
  • Донецк – +25...+27
  • Луганск – +25...+27
  • Харьков – +25...+27
  • Киев – +26...+28

Прогноз погоды на 17 июня - Укргидрометцентр