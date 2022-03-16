Прогноз погоды на 17 июня: циклон и грозы на юге и востоке

Постепенно дожди и грозы покинули запад Украины, но юго-восток по-прежнему будут атаковать шквальные порывы ветра, дождь, гроза и даже град. По прогнозам синоптиков Укргидрометцентра 17 июня температура воздуха в Украине будет колебаться в пределах +21...+28 градусов.
На востоке и юге будет царить циклон
Циклон над Крымом и Приазовьем в четверг обусловит сложную погоду. Температура воздуха в южных областях составит +21...+24 градуса.
Воздух на востоке прогреется до +21...+26 градусов. В то же время на северо-востоке будет теплее – +25...+27 градусов. Синоптик Наталья Диденко предупреждает жителей востока и юга о грозах, сильных дождях, шквальном ветре и граде.
На западе – без дождей
На западе и севере дожди будет блокировать антициклон с северо-востока. Поэтому существенные осадки маловероятны, разве что в приграничных районах. В Черновицкую область и южные районы Киевщины доберутся локальные осадки, – рассказала Диденко.
В Киеве в течение дня будет жарко – +26...+28 градусов. Дождей не прогнозируют, только – солнце.
Погода в городах Украины 17 июня:
- Ужгород – +26...+28
- Львов – +24...+26
- Ивано-Франковск – +23...+25
- Тернополь – +24...+26
- Черновцы – +23...+25
- Хмельницкий – +24...+26
- Луцк – +25...+27
- Ровно – +24...+26
- Житомир – +24...+26
- Винница – +25...+27
- Одесса – +22...+24
- Николаев – +22...+24
- Херсон – +21...+23
- Симферополь – +21...+23
- Кропивницкий – +22...+24
- Черкассы – +23...+25
- Чернигов – +25...+27
- Сумы – +25...+27
- Полтава – +24...+26
- Днепр – +22...+24
- Запорожье – +21...+23
- Донецк – +25...+27
- Луганск – +25...+27
- Харьков – +25...+27
- Киев – +26...+28
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии