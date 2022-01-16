Прогноз погоды на 16 января: в Украине без осадков, ветер на время ослабнет

По прогнозу Укргидрометцентра 16 января штормовой ветер, который является следствием противостояния антициклона Carlos и циклона Famke, будет ослабевать. Однако 17–18 января снова усилится.
Температура воздуха будет колебаться от –1 до +3 градусов. В целом осадков синоптики не прогнозируют, но небольшие осадки возможны только в восточных областях.
Ночью в большинстве регионов ударят морозы, в Закарпатье – вплоть до -6 градусов. А вот днем почти по всей Украине будет "плюсовая" температура.
Погода в регионах:
Теплее всего будет на Западе. Во Львовской и Ивано-Франковской областях прогнозируют потепление до +1…+3 градусов. На Закарпатье дневная температура опустится до -1.
В южных регионах похолодает. В Одесской, Николаевской, Херсонской областях и в оккупированном Крыму температура будет колебаться в пределах 0...+2 градусов.
Жителям восточных, центральных и северных областей следует ожидать морозов, хоть и небольших. Днем температура опустится до -1. Теплее всего будет на Днепропетровщине.
А в Киеве в воскресенье, 16 января, прогнозируют -1…+1 градус. Осадков не будет. Там разгуляется северо-западный ветер, максимальная скорость будет достигать 5-10 метров в секунду.
Погода в городах Украины 16 января:
- Ужгород – -1...+1
- Львов – +1...+3
- Ивано-Франковск – +1...+3
- Тернополь – 0...+2
- Черновцы – 0...+2
- Хмельницкий – 0...+2
- Луцк – 0...+2
- Ровно – 0...+2
- Житомир – -1...+1
- Винница – 0...+2
- Одесса – 0...+2
- Николаев – 0...+2
- Херсон – 0...+2
- Симферополь – 0...+2
- Кропивницкий – -1...+1
- Черкассы – -1...+1
- Чернигов – -1...+1
- Сумы – -1...+1
- Полтава – -1...+1
- Днепр – 0...+2
- Запорожье – -1...+1
- Донецк – -1...+1
- Луганск – -1...+1
- Харьков – -1...+1
- Киев – -1...+1
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