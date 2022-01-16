Прогноз погоды на 16 января: в Украине без осадков, ветер на время ослабнет

По прогнозу Укргидрометцентра 16 января штормовой ветер, который является следствием противостояния антициклона Carlos и циклона Famke, будет ослабевать. Однако 17–18 января снова усилится.

Температура воздуха будет колебаться от –1 до +3 градусов. В целом осадков синоптики не прогнозируют, но небольшие осадки возможны только в восточных областях.

Ночью в большинстве регионов ударят морозы, в Закарпатье – вплоть до -6 градусов. А вот днем почти по всей Украине будет "плюсовая" температура.

Погода в регионах:

Теплее всего будет на Западе. Во Львовской и Ивано-Франковской областях прогнозируют потепление до +1…+3 градусов. На Закарпатье дневная температура опустится до -1.

В южных регионах похолодает. В Одесской, Николаевской, Херсонской областях и в оккупированном Крыму температура будет колебаться в пределах 0...+2 градусов.

Жителям восточных, центральных и северных областей следует ожидать морозов, хоть и небольших. Днем температура опустится до -1. Теплее всего будет на Днепропетровщине.

А в Киеве в воскресенье, 16 января, прогнозируют -1…+1 градус. Осадков не будет. Там разгуляется северо-западный ветер, максимальная скорость будет достигать 5-10 метров в секунду.

Погода в городах Украины 16 января: