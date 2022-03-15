Прогноз погоды на 16 июня: Украину опять атакуют грозы, град и ливни

В среду, 16 июня, в Украине сохранится теплая, но дождливая погода. На большей части территории ожидаются дожди на протяжении всего дня. В некоторых областях юга страны объявлено штормовое предупреждение.
Осадки синоптики прогнозируют на всей территории Украины, кроме Волыни. Здесь будет облачно с прояснением в течение ночи и дня.
Ночью температура опустится до +11... +13, несколько холоднее будет на Закарпатье – +10. Скорость ветра в течение дня достигнет 7 – 10 метров в секунду.
Как сообщает синоптик Наталья Диденко, в Карпатах "нуля" градусов и снега уже не будет. Впрочем, в горах ожидается лишь +8... +14 градусов, на высокогорье – +5... +11 градусов.
Штормовое предупреждение для Юга
В Укргидрометцентре объявили штормовое предупреждение для областей Юга. Днем некоторые регионы будут страдать от града и шквалов. Непогоды стоит ждать в:
- Херсонской
- Одесской
- Николаевской областях
- в Крыму.
Погода в городах Украины 16 июня:
- Ужгород – 25... +27
- Львов – +23... +25
- Ивано-Франковск – +23... +25
- Тернополь – +23... +25
- Черновцы – +23... +25
- Хмельницкий – +24... +26
- Луцк – +23... +25
- Ровно – +23... +25
- Житомир – +24... +26
- Винница – +24... +26
- Одесса – +20... +22
- Николаев – +22... +24
- Херсон – +22... +24
- Симферополь – +22... +24
- Кропивницкий – +24... +26
- Черкассы – +24... +26
- Чернигов – +26... +28
- Сумы – +24... +26
- Полтава – 25... +27
- Днепр – +24... +26
- Запорожье – +24... +26
- Донецк – +26... +28
- Луганск – +27... +29
- Харьков – 25... +27
- Киев – +26... +28
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