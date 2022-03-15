Прогноз погоды на 16 июня: Украину опять атакуют грозы, град и ливни

06:15 16 июня Киев, Украина

В среду, 16 июня, в Украине сохранится теплая, но дождливая погода. На большей части территории ожидаются дожди на протяжении всего дня. В некоторых областях юга страны объявлено штормовое предупреждение.

Осадки синоптики прогнозируют на всей территории Украины, кроме Волыни. Здесь будет облачно с прояснением в течение ночи и дня.

Ночью температура опустится до +11... +13, несколько холоднее будет на Закарпатье – +10. Скорость ветра в течение дня достигнет 7 – 10 метров в секунду.

Как сообщает синоптик Наталья Диденко, в Карпатах "нуля" градусов и снега уже не будет. Впрочем, в горах ожидается лишь +8... +14 градусов, на высокогорье – +5... +11 градусов.

Штормовое предупреждение для Юга

В Укргидрометцентре объявили штормовое предупреждение для областей Юга. Днем некоторые регионы будут страдать от града и шквалов. Непогоды стоит ждать в:

  • Херсонской
  • Одесской
  • Николаевской областях
  • в Крыму.

Погода в городах Украины 16 июня:

  • Ужгород – 25... +27
  • Львов – +23... +25
  • Ивано-Франковск – +23... +25
  • Тернополь – +23... +25
  • Черновцы – +23... +25
  • Хмельницкий – +24... +26
  • Луцк – +23... +25
  • Ровно – +23... +25
  • Житомир – +24... +26
  • Винница – +24... +26
  • Одесса – +20... +22
  • Николаев – +22... +24
  • Херсон – +22... +24
  • Симферополь – +22... +24
  • Кропивницкий – +24... +26
  • Черкассы – +24... +26
  • Чернигов – +26... +28
  • Сумы – +24... +26
  • Полтава – 25... +27
  • Днепр – +24... +26
  • Запорожье – +24... +26
  • Донецк – +26... +28
  • Луганск – +27... +29
  • Харьков – 25... +27
  • Киев – +26... +28

Прогноз погоды на 16 июня - Укргидрометцентр