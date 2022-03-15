Прогноз погоды на 16 июня: Украину опять атакуют грозы, град и ливни

06:15 16 июня Киев, Украина

В среду, 16 июня, в Украине сохранится теплая, но дождливая погода. На большей части территории ожидаются дожди на протяжении всего дня. В некоторых областях юга страны объявлено штормовое предупреждение.

Осадки синоптики прогнозируют на всей территории Украины, кроме Волыни. Здесь будет облачно с прояснением в течение ночи и дня.

Ночью температура опустится до +11... +13, несколько холоднее будет на Закарпатье – +10. Скорость ветра в течение дня достигнет 7 – 10 метров в секунду.

Как сообщает синоптик Наталья Диденко, в Карпатах "нуля" градусов и снега уже не будет. Впрочем, в горах ожидается лишь +8... +14 градусов, на высокогорье – +5... +11 градусов.

Штормовое предупреждение для Юга

В Укргидрометцентре объявили штормовое предупреждение для областей Юга. Днем некоторые регионы будут страдать от града и шквалов. Непогоды стоит ждать в:

Херсонской

Одесской

Николаевской областях

в Крыму.

Погода в городах Украины 16 июня:

Ужгород – 25... +27

Львов – +23... +25

Ивано-Франковск – +23... +25

Тернополь – +23... +25

Черновцы – +23... +25

Хмельницкий – +24... +26

Луцк – +23... +25

Ровно – +23... +25

Житомир – +24... +26

Винница – +24... +26

Одесса – +20... +22

Николаев – +22... +24

Херсон – +22... +24

Симферополь – +22... +24

Кропивницкий – +24... +26

Черкассы – +24... +26

Чернигов – +26... +28

Сумы – +24... +26

Полтава – 25... +27

Днепр – +24... +26

Запорожье – +24... +26

Донецк – +26... +28

Луганск – +27... +29

Харьков – 25... +27

Киев – +26... +28





