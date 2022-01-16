Прогноз погоды на 15 января: шквальный ветер не покидает Украину

По прогнозу Укргидрметцентра, в субботу,15 января, сильный шквалистый ветер еще не будет покидать пределы Украины. Все из-за противостояния антициклона Carlos и циклона Famke. В дальнейшем ветер немного ослабнет, однако 17 – 18 января – снова усилится.

Из-за сильных порывов ветра прохлада станет более ощутимой. В большинстве регионов – сухо, будет снежить только в части восточных и северных областей.

На Западе температура воздуха будет днем колебаться от 0 до +3 градусов, морозы до -1 прогнозируют только на Волыни. Ночью температура воздуха во всех западных регионах опустится до -1...-3.

Спасатели предупредили об опасности: почти всю Украину накроет непогода. Дороги сковывает гололедица, в частности, в Киеве.

Прогноз по регионам:

Самая теплая ситуация, как обычно, сложится на Юге. В частности, в Одесской, Николаевской областях и оккупированном Крыму днем – +2…+4. Хотя ночью возможны морозы до -1 градуса.

В Центре, на Севере и Востоке обещают -1...-2 градуса. Кроме того, в ряде регионов выпадет мокрый снег:

Черниговщина,

Сумщина,

Полтавщина,

Харьковщина,

Луганщина,

Донеччина.

В других областях осадки маловероятны.

В Киеве дневная температура будет 0...+2, ночная – 0...-2. В столице ночью тоже может быть мокрый снег.

Погода в городах Украины 15 января: