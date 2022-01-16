Прогноз погоды на 15 января: шквальный ветер не покидает Украину

По прогнозу Укргидрметцентра, в субботу,15 января, сильный шквалистый ветер еще не будет покидать пределы Украины. Все из-за противостояния антициклона Carlos и циклона Famke. В дальнейшем ветер немного ослабнет, однако 17 – 18 января – снова усилится.
Из-за сильных порывов ветра прохлада станет более ощутимой. В большинстве регионов – сухо, будет снежить только в части восточных и северных областей.
На Западе температура воздуха будет днем колебаться от 0 до +3 градусов, морозы до -1 прогнозируют только на Волыни. Ночью температура воздуха во всех западных регионах опустится до -1...-3.
Спасатели предупредили об опасности: почти всю Украину накроет непогода. Дороги сковывает гололедица, в частности, в Киеве.
Прогноз по регионам:
Самая теплая ситуация, как обычно, сложится на Юге. В частности, в Одесской, Николаевской областях и оккупированном Крыму днем – +2…+4. Хотя ночью возможны морозы до -1 градуса.
В Центре, на Севере и Востоке обещают -1...-2 градуса. Кроме того, в ряде регионов выпадет мокрый снег:
- Черниговщина,
- Сумщина,
- Полтавщина,
- Харьковщина,
- Луганщина,
- Донеччина.
В других областях осадки маловероятны.
В Киеве дневная температура будет 0...+2, ночная – 0...-2. В столице ночью тоже может быть мокрый снег.
Погода в городах Украины 15 января:
- Ужгород – +1...+3
- Львов – 0...+2
- Ивано-Франковск – 0...+2
- Тернополь – 0...+2
- Черновцы – 0...+2
- Хмельницкий – 0...+2
- Луцк – -1...+1
- Ровно – 0...+2
- Житомир – -1...+1
- Винница – -1...+1
- Одесса – +2...+4
- Николаев – +2...+4
- Херсон – +1...+3
- Симферополь – +2...+4
- Кропивницкий – -1...+1
- Черкассы – -1...+1
- Чернигов – -1...+1
- Сумы – 0...-2
- Полтава – -1...+1
- Днепр – -1...+1
- Запорожье – +2...+4
- Донецк – 0...+2
- Луганск – 0...-2
- Харьков – -1...+1
- Киев – 0...+2
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