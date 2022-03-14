Прогноз погоды на 15 июня: опять дожди и грозы, град и шквальный ветер

По прогнозам синоптиков 15 июня почти по всей территории Украины будет сохраняться комфортная температура воздуха +20...+ 25 градусов, местами до +27 градусов. Без дождей и гроз останутся только жители Волыни и Львовской области.
Остальная территория Украины опять будет охвачена дождями и грозами – как днем, так и ночью. Во время грозы возможен град порывы ветра 7 – 12 метров в секунду, поэтому синоптики предупреждают об опасных погодных условиях.
В части областей Украины на 15 июня объявили желтый уровень опасности из-за неблагоприятных погодных условий. Так, на Прикарпатье прогнозируют сильные дожди. На Юге – ливни, грозы и возможен град. В центральных и восточных регионах – тоже грозы, шквалы и град.
Во всех областях столбики термометров поднимутся выше отметки +20. Больше всего воздух прогреется на Востоке. В Харьковской, Луганской, Днепропетровской и Донецкой областях обещают +25...+27.
Немного прохладнее в ряде западных областей – +21...+23. На остальной территории температура будет колебаться в пределах +22...+26.
В Киеве 15 июня дождь – как днем, так и ночью. Температуру обещают +24...+26.
Прогноз погоды в городах Украины на вторник, 15 июня
- Ужгород – + 22...+24
- Львов – + 21...+23
- Ивано-Франковск – +21...+23
- Тернополь – + 22...+24
- Черновцы – + 21...+23
- Хмельницкий – + 21...+23
- Луцк – + 23...+25
- Ровно – + 22...+24
- Житомир – +24...+26
- Винница – + 22...+24
- Одесса – + 24...+26
- Николаев – + 24...+26
- Херсон – + 24...+26
- Симферополь – + 22...+24
- Кропивницкий – +24...+26
- Черкассы – + 23...+25
- Чернигов – + 24...+26
- Сумы – + 24...+26
- Полтава – + 24...+26
- Днепр – + 25...+27
- Запорожье – + 24...+26
- Донецк – + 25...+27
- Луганск – + 25...+27
- Харьков – + 25...+27
- Киев – + 23...+25
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