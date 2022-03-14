Прогноз погоды на 15 июня: опять дожди и грозы, град и шквальный ветер

06:15 15 июня Киев, Украина

По прогнозам синоптиков 15 июня почти по всей территории Украины будет сохраняться комфортная температура воздуха +20...+ 25 градусов, местами до +27 градусов. Без дождей и гроз останутся только жители Волыни и Львовской области.

Остальная территория Украины опять будет охвачена дождями и грозами – как днем, так и ночью. Во время грозы возможен град порывы ветра 7 – 12 метров в секунду, поэтому синоптики предупреждают об опасных погодных условиях.

В части областей Украины на 15 июня объявили желтый уровень опасности из-за неблагоприятных погодных условий. Так, на Прикарпатье прогнозируют сильные дожди. На Юге – ливни, грозы и возможен град. В центральных и восточных регионах – тоже грозы, шквалы и град.

Во всех областях столбики термометров поднимутся выше отметки +20. Больше всего воздух прогреется на Востоке. В Харьковской, Луганской, Днепропетровской и Донецкой областях обещают +25...+27.

Немного прохладнее в ряде западных областей – +21...+23. На остальной территории температура будет колебаться в пределах +22...+26.

В Киеве 15 июня дождь – как днем, так и ночью. Температуру обещают +24...+26.

Прогноз погоды в городах Украины на вторник, 15 июня

  • Ужгород –  + 22...+24
  • Львов – + 21...+23
  • Ивано-Франковск – +21...+23
  • Тернополь – + 22...+24
  • Черновцы – + 21...+23
  • Хмельницкий – + 21...+23
  • Луцк – + 23...+25
  • Ровно – + 22...+24
  • Житомир – +24...+26
  • Винница – + 22...+24
  • Одесса – + 24...+26
  • Николаев – + 24...+26
  • Херсон – + 24...+26
  • Симферополь – + 22...+24
  • Кропивницкий – +24...+26
  • Черкассы – + 23...+25
  • Чернигов – + 24...+26
  • Сумы – + 24...+26
  • Полтава – + 24...+26
  • Днепр – + 25...+27
  • Запорожье – + 24...+26
  • Донецк – + 25...+27
  • Луганск – + 25...+27
  • Харьков – + 25...+27
  • Киев – + 23...+25
Прогноз поды на 15 июня - Укргидрометеоцентр