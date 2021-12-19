Прогноз погоды на 11 апреля: солнечно, тепло и без осадков

Несмотря на затяжную весну, погода побаловала украинцев теплыми выходными. Но, в связи с локдауном, во многих городах массовые выходы на природу пока не возможны. Как сообщил в своем прогнозе Украинский гидрометцентр, в воскресенье, 11 апреля, в большинстве регионов Украины будет солнечно и по-весеннему тепло. Осадков синоптики не обещают.

"На выходные атмосфера приготовила для Украины преимущественно малооблачное небо и настоящие весенние температуры. Помогает ей в этом антициклон по имени PEGGY, и более теплая воздушная масса, которая постепенно вытесняет холод", - пояснили в Укргидрометцентре.

Температура ночью составит 1-6 градусов тепла, днем столбики термометров будут показывать до 11-16 градусов выше нуля.

Тем временем, в связи с потеплением и снеготаянием в горах, в течение 10-12 апреля на реках бассейна Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области) ожидается подъем уровней воды на 0,2-0,7 м над уровнями на 8:00 9 апреля, без негативных последствий.