Прогноз погоды: грозы и дожди ожидаются в Украине 15 сентября

По прогнозу Украинского гидрометцентра, ночью 15 сентября ожидаются грозы в большинстве западных, северных и центральных областей, а днем на Левобережье также будут наблюдаться грозы. На Закарпатье и Прикарпатье ночью и в Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях днем прогнозируются значительные дожди.
Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.
Подчеркивается, что в эти ночи и дни в указанных регионах будут умеренные кратковременные дожди с грозами. В остальных частях страны ожидается местами небольшой дождь, за исключением западных, Винницкой и Житомирской областей, где осадков не предвидится.
Скорость ветра будет юго-восточной, на Правобережье северо-западной, и составит 7-12 м/с.
Температура воздуха ночью колеблется в пределах 13-18°, в прибрежных районах морей до 20°, а в северо-восточных, Львовской, Волынской и Ровенской областях будет 8-13°. Днем температурный режим будет варьироваться от 17 до 23°, в Закарпатье и южной части страны - от 23 до 28°. В горных районах Карпат ночью и днем температура составит от 11 до 17°.
В Киеве и его области также ожидаются умеренные кратковременные дожди и грозы ночью, а днем - небольшой дождь. Ветер будет северо-западным со скоростью 7-12 м/с. В столице ночью температура составит 16-18°, а днем поднимется до 19-21°. На Киевщине ночью ожидается 13-18°, а днем 18-23°.
Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.
Подчеркивается, что в эти ночи и дни в указанных регионах будут умеренные кратковременные дожди с грозами. В остальных частях страны ожидается местами небольшой дождь, за исключением западных, Винницкой и Житомирской областей, где осадков не предвидится.
Скорость ветра будет юго-восточной, на Правобережье северо-западной, и составит 7-12 м/с.
Температура воздуха ночью колеблется в пределах 13-18°, в прибрежных районах морей до 20°, а в северо-восточных, Львовской, Волынской и Ровенской областях будет 8-13°. Днем температурный режим будет варьироваться от 17 до 23°, в Закарпатье и южной части страны - от 23 до 28°. В горных районах Карпат ночью и днем температура составит от 11 до 17°.
В Киеве и его области также ожидаются умеренные кратковременные дожди и грозы ночью, а днем - небольшой дождь. Ветер будет северо-западным со скоростью 7-12 м/с. В столице ночью температура составит 16-18°, а днем поднимется до 19-21°. На Киевщине ночью ожидается 13-18°, а днем 18-23°.
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