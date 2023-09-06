Прогноз погоды: до 35°C на юге Украины, в Киеве – 30-32°C

08:44 18 августа Киев, Украина

18 августа в Украине ожидается небольшая облачность, особенно в Карпатском регионе, где возможны кратковременные дожди и местами грозы. В остальных частях страны осадков не ожидается. Ветер будет дуть северо-восточным и восточным направлением со скоростью 3-8 м/с.



Эту информацию передает Украинский гидрометцентр.



Дневная температура воздуха поднимется до 28-33°С, в южной части страны даже до 35°С.



Согласно синоптическим данным, в столичном регионе ожидается небольшая облачность и отсутствие осадков в пятницу. Ветер будет дуть северо-восточным и восточным направлением со скоростью 3-8 м/с. Температура воздуха днем в Киеве составит 30-32°С, а в области – 28-33°С.



На 19-20 августа синоптики прогнозируют переменную облачность и отсутствие осадков. Однако лишь 19 августа в Карпатском регионе и 20 августа в западных и северных областях, а также Винницкой области, возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер будет дуть восточным и северо-восточным направлением со скоростью 3-8 м/с. Ночные температуры составят 15-20°С, а дневные – 28-33°С, в западных областях – 25-30°С. В южных и восточных областях ночью будет прохладно, 18-23°С, а днем столбик термометра поднимется до 31-36°С.



В Киеве и Киевской области 19-20 августа ожидается переменная облачность и отсутствие осадков. Впрочем, днем 20 августа местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер будет дуть восточным и северо-восточным направлением со скоростью 3-8 м/с. Ночные температуры составят 18-20°С, а дневные – 30-32°С в Киеве и 28-33°С в области.



Синоптики также предупреждают, что в период с 18 по 20 августа чрезвычайно высокий уровень пожарной опасности сохранится в большинстве западных, северных, центральных областей, а также в Одесской, Харьковской, Донецкой областях и на территории Крыма.