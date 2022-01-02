Прогноз погоды: без осадков, облачно, местами солнечно. В Карпатах опасность лавин

07:27 02 Январь Киев, Украина

По прогнозу Укргидрометцентра в воскресенье, 2 января, в Украине ожидается относительно теплая погода, хотя на всей территории страны будет на несколько градусов прохладнее, чем 1 января.

Небо над большей частью Украины будет облачным, но осадков не ожидается. В центре и на севере страны будет солнечно. А вот Карпаты укрыли снега и туманы: есть значительная угроза схода лавин, то есть 3 уровень опасности. Именно поэтому спасатели советуют людям не идти в туристические походы в горы, когда плохая погода.

Погода в регионах Украины

В западном регионе погода будет облачной, но теплой – ориентировочно +3...+5 градусов. Несколько прохладнее будет на Юге и Востоке страны – -1...+3 градуса.

В Киеве будет 0...-2 градуса днем и -3...-5 – ночью.

Погода в городах Украины 2 января