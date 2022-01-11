Прогноз погоды: 1 мая в Украине ожидаются грозы и ливни

11:00 01 Май Киев, Украина

По прогнозу Укргидрометцентра погода в Украине сегодня, 1 мая, ожидается теплой. Майские дожди не должны омрачить праздничное настроение. Ведь на большей части  территории нашей страны метеорологи прогнозируют ливни и грозы. Непогода обойдет стороной только центральную и северную Украину.

Теплее всего будет в южных регионах. Там столбики термометров покажут до +23 градусов.

На Западной Украине облачность продержится в течение всего дня. Днем и вечером синоптики прогнозируют дожди и грозы. Температура воздуха +18 ... +20 градусов. На Восточной Украине ясная погода продержится недолго в утреннее время, а уже днем небо покроется облаками. Днем ожидается дождь, который к вечеру должен закончиться. Столбики термометров покажут +19 ... +21 градус.

На Севере Украины солнце изредка будет выглядывать из-за туч. Однако осадков не ожидают. Температура воздуха +18 ... +20 градусов. На Юге облака закроют небо уже утром и продержатся весь день, и только вечером начнут медленно рассеиваться. Столбики термометров максимально покажут +20 ... +22 градуса.

В Киеве день будет облачным, но осадков не прогнозируют. Температура воздуха в столице составит +18 ... +20 градусов.

Прогноз погоды в городах Украины на субботу, 1 мая

  • Ужгород – +18...+20
  • Львов – +17...+19
  • Ивано-Франковск – +18...+20
  • Тернополь – +18...+20
  • Черновцы – +18...+20
  • Хмельницкий – +18...+20
  • Луцк – +17...+19
  • Ровне – +17...+19
  • Житомир – +19...+21
  • Винница – +19...+21
  • Одесса – +18...+20
  • Николаев – +21...+23
  • Херсон – +20...+22
  • Симферополь – +19...+21
  • Кропивницкий – +20...+22
  • Черкассы – +19...+21
  • Чернигов – +18...+20
  • Сумы – +18...+20
  • Полтава – +19...+21
  • Днепр – +20...+22
  • Запорожье – +20...+22
  • Донецк – +19...+21
  • Луганск – +19...+21
  • Харьков – +19...+21
  • Киев – +18...+20.
Прогноз погоды на 1 мая, - Укргидрометцентр