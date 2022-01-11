Прогноз погоды: 1 мая в Украине ожидаются грозы и ливни

По прогнозу Укргидрометцентра погода в Украине сегодня, 1 мая, ожидается теплой. Майские дожди не должны омрачить праздничное настроение. Ведь на большей части территории нашей страны метеорологи прогнозируют ливни и грозы. Непогода обойдет стороной только центральную и северную Украину.
Теплее всего будет в южных регионах. Там столбики термометров покажут до +23 градусов.
На Западной Украине облачность продержится в течение всего дня. Днем и вечером синоптики прогнозируют дожди и грозы. Температура воздуха +18 ... +20 градусов. На Восточной Украине ясная погода продержится недолго в утреннее время, а уже днем небо покроется облаками. Днем ожидается дождь, который к вечеру должен закончиться. Столбики термометров покажут +19 ... +21 градус.
На Севере Украины солнце изредка будет выглядывать из-за туч. Однако осадков не ожидают. Температура воздуха +18 ... +20 градусов. На Юге облака закроют небо уже утром и продержатся весь день, и только вечером начнут медленно рассеиваться. Столбики термометров максимально покажут +20 ... +22 градуса.
В Киеве день будет облачным, но осадков не прогнозируют. Температура воздуха в столице составит +18 ... +20 градусов.
Прогноз погоды в городах Украины на субботу, 1 мая
- Ужгород – +18...+20
- Львов – +17...+19
- Ивано-Франковск – +18...+20
- Тернополь – +18...+20
- Черновцы – +18...+20
- Хмельницкий – +18...+20
- Луцк – +17...+19
- Ровне – +17...+19
- Житомир – +19...+21
- Винница – +19...+21
- Одесса – +18...+20
- Николаев – +21...+23
- Херсон – +20...+22
- Симферополь – +19...+21
- Кропивницкий – +20...+22
- Черкассы – +19...+21
- Чернигов – +18...+20
- Сумы – +18...+20
- Полтава – +19...+21
- Днепр – +20...+22
- Запорожье – +20...+22
- Донецк – +19...+21
- Луганск – +19...+21
- Харьков – +19...+21
- Киев – +18...+20.
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