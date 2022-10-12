Преимущественно сухо: прогноз погоды в Украине на 12 октября

По данным Укргидрометцентра, сегодня в большинстве областей Украине – без осадков. Кратковременные дожди возможны в Карпатах и на Закарпатье, а также на северо-востоке Украины.
Центральный регион Украины
В Винницкой области небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +12...+15 °С.
В Черкасской области небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +13...+16 °С.
В Кировоградской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +14...+17 °С.
В Полтавской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +12...+15 °С.
В Днепропетровской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +11...+14 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +11...+14 °С.
В Волынской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +11...+14 °С.
В Ровненской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +11...+14 °С.
В Тернопольской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +11...+14 °С.
В Хмельницкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +12...+15 °С.
В Ивано-Франковской области пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +9...+12 °С.
В Черновицкой области пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +10...+13 °С.
В Закарпатской области пасмурно, без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +15...+18 °С.
Северный регион Украины
В Киевской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +12...+15 °С.
В Житомирской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +11...+14 °С.
В Черниговской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +11...+14 °С.
В Сумской области облачно, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +8...+11 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской области небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +10...+13 °С.
В Луганской области облачно, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +12...+15 °С.
В Донецкой области ясно, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +12...+15 °С.
Южный регион Украины
В Одесской области небольшая облачность, без осадков. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +16...+19 °С.
В Николаевской области переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +16...+19 °С.
В Херсонской области небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +15...+18 °С.
В Запорожской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +11...+14 °С.
В Автономной Республике Крым переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +15...+18 °С.
В Киеве переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 2-7 м/с. Температура воздуха днем +11...+14 °С.
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