Преимущественно сухо: прогноз погоды в Украине на 12 октября

07:04 12 октября Киев, Украина

По данным Укргидрометцентра, сегодня в большинстве областей Украине – без осадков . Кратковременные дожди возможны в Карпатах и на Закарпатье, а также на северо-востоке Украины.



Центральный регион Украины

В Винницкой области небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +12...+15 °С.



В Черкасской области небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +13...+16 °С.



В Кировоградской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +14...+17 °С.



В Полтавской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +12...+15 °С.



В Днепропетровской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +11...+14 °С.



Западный регион Украины

Во Львовской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +11...+14 °С.



В Волынской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +11...+14 °С.



В Ровненской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +11...+14 °С.



В Тернопольской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +11...+14 °С.



В Хмельницкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +12...+15 °С.



В Ивано-Франковской области пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +9...+12 °С.



В Черновицкой области пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +10...+13 °С.



В Закарпатской области пасмурно, без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +15...+18 °С.



Северный регион Украины

В Киевской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +12...+15 °С.



В Житомирской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +11...+14 °С.



В Черниговской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +11...+14 °С.



В Сумской области облачно, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +8...+11 °С.



Восточный регион Украины

В Харьковской области небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +10...+13 °С.



В Луганской области облачно, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +12...+15 °С.



В Донецкой области ясно, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +12...+15 °С.



Южный регион Украины

В Одесской области небольшая облачность, без осадков. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +16...+19 °С.



В Николаевской области переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +16...+19 °С.



В Херсонской области небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +15...+18 °С.



В Запорожской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +11...+14 °С.



В Автономной Республике Крым переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +15...+18 °С.



В Киеве переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 2-7 м/с. Температура воздуха днем +11...+14 °С.