Преимущественно сухо: прогноз погоды в Украине на 12 октября

07:04 12 октября Киев, Украина

По данным Укргидрометцентра, сегодня в большинстве областей Украине – без осадков. Кратковременные дожди возможны в Карпатах и на Закарпатье, а также на северо-востоке Украины.

Центральный регион Украины
В Винницкой области небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +12...+15 °С.

В Черкасской области небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +13...+16 °С.

В Кировоградской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +14...+17 °С.

В Полтавской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +12...+15 °С.

В Днепропетровской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +11...+14 °С.

Западный регион Украины
Во Львовской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +11...+14 °С.

В Волынской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +11...+14 °С.

В Ровненской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +11...+14 °С.

В Тернопольской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +11...+14 °С.

В Хмельницкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +12...+15 °С.

В Ивано-Франковской области пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +9...+12 °С.

В Черновицкой области пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +10...+13 °С.

В Закарпатской области пасмурно, без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +15...+18 °С.

Северный регион Украины
В Киевской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +12...+15 °С.

В Житомирской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +11...+14 °С.

В Черниговской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +11...+14 °С.

В Сумской области облачно, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +8...+11 °С.

Восточный регион Украины
В Харьковской области небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +10...+13 °С.

В Луганской области облачно, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +12...+15 °С.

В Донецкой области ясно, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +12...+15 °С.

Южный регион Украины
В Одесской области небольшая облачность, без осадков. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +16...+19 °С.

В Николаевской области переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +16...+19 °С.

В Херсонской области небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +15...+18 °С.

В Запорожской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +11...+14 °С.

В Автономной Республике Крым переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +15...+18 °С.

В Киеве переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 2-7 м/с. Температура воздуха днем +11...+14 °С.