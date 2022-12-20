Преимущественно сухо: погода в Украине 20 декабря

По данным Укргидрометцентра, сегодня в большинстве областей Украины без осадков, мокрый снег возможен лишь в на севере и северо-западе страны.
На дорогах западных и северных областей местами гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.
Центральный регион Украины
В Винницкой и Кировоградской областях облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -2...0 °С.
В Черкасской области облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -1...+1 °С.
В Полтавской области облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -3...-1 °С.
В Днепропетровской области облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -1...+1 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской области облачно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +1...+3 °С.
В Волынской и Ровненской областях облачно, мокрый снег. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем 0...+2 °С.
В Тернопольской области облачно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -1...+1 °С.
В Хмельницкой области облачно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -2...0 °С.
В Ивано-Франковской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -1...+1 °С.
В Черновицкой области облачно, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем 0...+2 °С.
В Закарпатской области облачно, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем 0...+2 °С.
Северный регион Украины
В Киевской области облачно, мокрый снег. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -2...0 °С.
В Житомирской области облачно с прояснениями, мокрый снег. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -3...-1 °С.
В Черниговской области облачно, мокрый снег. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -3...-1 °С.
В Сумской области облачно, мокрый снег. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -2...0 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской области облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -2...0 °С.
В Луганской и Донецкой областях переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -1...+1 °С.
Южный регион Украины
В Запорожской области облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -1...+1 °С.
В Херсонской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем 0...+ 2 °С.
В Николаевской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем 0...+ 2 °С.
В Одесской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +2...+4 °С.
В Автономной Республике Крым ясно, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +2...+4 °С.
В Киеве облачно, небольшой снег. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем около 0 °С.
Центральный регион Украины
В Винницкой и Кировоградской областях облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -2...0 °С.
В Черкасской области облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -1...+1 °С.
В Полтавской области облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -3...-1 °С.
В Днепропетровской области облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -1...+1 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской области облачно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +1...+3 °С.
В Волынской и Ровненской областях облачно, мокрый снег. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем 0...+2 °С.
В Тернопольской области облачно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -1...+1 °С.
В Хмельницкой области облачно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -2...0 °С.
В Ивано-Франковской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -1...+1 °С.
В Черновицкой области облачно, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем 0...+2 °С.
В Закарпатской области облачно, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем 0...+2 °С.
Северный регион Украины
В Киевской области облачно, мокрый снег. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -2...0 °С.
В Житомирской области облачно с прояснениями, мокрый снег. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -3...-1 °С.
В Черниговской области облачно, мокрый снег. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -3...-1 °С.
В Сумской области облачно, мокрый снег. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -2...0 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской области облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -2...0 °С.
В Луганской и Донецкой областях переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -1...+1 °С.
Южный регион Украины
В Запорожской области облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -1...+1 °С.
В Херсонской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем 0...+ 2 °С.
В Николаевской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем 0...+ 2 °С.
В Одесской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +2...+4 °С.
В Автономной Республике Крым ясно, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +2...+4 °С.
В Киеве облачно, небольшой снег. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем около 0 °С.
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