Преимущественно сухо: погода в Украине 20 декабря

По данным Укргидрометцентра, сегодня в большинстве областей Украины без осадков , мокрый снег возможен лишь в на севере и северо-западе страны.

На дорогах западных и северных областей местами гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.



Центральный регион Украины

В Винницкой и Кировоградской областях облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -2...0 °С.



В Черкасской области облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -1...+1 °С.



В Полтавской области облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -3...-1 °С.



В Днепропетровской области облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -1...+1 °С.



Западный регион Украины

Во Львовской области облачно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +1...+3 °С.



В Волынской и Ровненской областях облачно, мокрый снег. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем 0...+2 °С.



В Тернопольской области облачно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -1...+1 °С.



В Хмельницкой области облачно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -2...0 °С.



В Ивано-Франковской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -1...+1 °С.



В Черновицкой области облачно, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем 0...+2 °С.



В Закарпатской области облачно, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем 0...+2 °С.



Северный регион Украины

В Киевской области облачно, мокрый снег. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -2...0 °С.



В Житомирской области облачно с прояснениями, мокрый снег. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -3...-1 °С.



В Черниговской области облачно, мокрый снег. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -3...-1 °С.



В Сумской области облачно, мокрый снег. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -2...0 °С.



Восточный регион Украины

В Харьковской области облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -2...0 °С.



В Луганской и Донецкой областях переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -1...+1 °С.



Южный регион Украины

В Запорожской области облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -1...+1 °С.



В Херсонской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем 0...+ 2 °С.



В Николаевской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем 0...+ 2 °С.



В Одесской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +2...+4 °С.



В Автономной Республике Крым ясно, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +2...+4 °С.



В Киеве облачно, небольшой снег. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем около 0 °С.