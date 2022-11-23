Преимущественно сухо: погода в Украине 23 ноября

07:04 23 ноября Киев, Украина

По данным Укргидрометцентра, сегодня погода в Украине будет преимущественно сухой. В большинстве западных областей утром и днем гололед. 
 
На дорогах, кроме южных и большинства центральных областей, местами гололедица. Ветер западный с переходом в юго-восточный, 5-10 м/с.

Центральный регион Украины
В Винницкой области облачно, дождь, мокрый снег. Ветер юго-восточный, 2-5 м/с. Температура воздуха днем 0...+2 °С.

В Черкасской области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер западный, 2-5 м/с. Температура воздуха днем +3...+5 °С.

В Кировоградской области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер западный, 2-5 м/с. Температура воздуха днем +5...+7 °С.

В Полтавской области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +2...+4 °С.

В Днепропетровской области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +4...+ 6 °С.

Западный регион Украины
Во Львовской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 3-5 м/с. Температура воздуха днем 0...+2 °С.

В Волынской области облачно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 3-5 м/с. Температура воздуха днем 0...+2 °С.

В Ровненской области облачно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 3-5 м/с. Температура воздуха днем -1...+1 °С.

В Тернопольской области облачно, без существенных осадков. Ветер восточный, 3-5 м/с. Температура воздуха днем 0...+2 °С.

В Хмельницкой области облачно, без существенных осадков. Ветер восточный, 3-5 м/с. Температура воздуха днем 0...+2 °С.

В Ивано-Франковской области облачно, снег. Ветер юго-восточный, 2-5 м/с. Температура воздуха днем -1...+1 °С.

В Черновицкой области облачно, снег. Ветер восточный, 3-5 м/с. Температура воздуха днем -1...+1 °С.

В Закарпатской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный, 1-3 м/с. Температура воздуха днем +4...+6 °С.

Северный регион Украины
В Киевской области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер западный, 3-5 м/с. Температура воздуха днем -1...+1 °С.

В Житомирской области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер западный, 3-5 м/с. Температура воздуха днем -1...+1 °С.

В Черниговской области облачно, без существенных осадков. Ветер западный, 3-5 м/с. Температура воздуха днем -3...-1 °С.

В Сумской области облачно, без существенных осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем -1...+1 °С.

Восточный регион Украины
В Харьковской области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +3...+5 °С.

В Луганской области облачно с прояснениями, дождь. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +10...+12 °С.

В Донецкой области переменная облачность, дождь. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +8...+10 °С.

Южный регион Украины
В Запорожской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +5...+7 °С.

В Херсонской области облачно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 2-5 м/с. Температура воздуха днем +9...+11 °С.

В Николаевской области облачно с прояснениями, дождь. Ветер юго-восточный, 2-5 м/с. Температура воздуха днем +8...+10 °С.

В Одесской области облачно, дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +10...+12 °С.

В Автономной Республике Крым облачно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +10...+12 °С.

В Киеве облачно, снег. Ветер западный, 2-4 м/с. Температура воздуха днем 0…+1 °С.