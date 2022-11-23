Преимущественно сухо: погода в Украине 23 ноября

По данным Укргидрометцентра, сегодня погода в Украине будет преимущественно сухой. В большинстве западных областей утром и днем гололед.
На дорогах, кроме южных и большинства центральных областей, местами гололедица. Ветер западный с переходом в юго-восточный, 5-10 м/с.
Центральный регион Украины
В Винницкой области облачно, дождь, мокрый снег. Ветер юго-восточный, 2-5 м/с. Температура воздуха днем 0...+2 °С.
В Черкасской области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер западный, 2-5 м/с. Температура воздуха днем +3...+5 °С.
В Кировоградской области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер западный, 2-5 м/с. Температура воздуха днем +5...+7 °С.
В Полтавской области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +2...+4 °С.
В Днепропетровской области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +4...+ 6 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 3-5 м/с. Температура воздуха днем 0...+2 °С.
В Волынской области облачно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 3-5 м/с. Температура воздуха днем 0...+2 °С.
В Ровненской области облачно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 3-5 м/с. Температура воздуха днем -1...+1 °С.
В Тернопольской области облачно, без существенных осадков. Ветер восточный, 3-5 м/с. Температура воздуха днем 0...+2 °С.
В Хмельницкой области облачно, без существенных осадков. Ветер восточный, 3-5 м/с. Температура воздуха днем 0...+2 °С.
В Ивано-Франковской области облачно, снег. Ветер юго-восточный, 2-5 м/с. Температура воздуха днем -1...+1 °С.
В Черновицкой области облачно, снег. Ветер восточный, 3-5 м/с. Температура воздуха днем -1...+1 °С.
В Закарпатской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный, 1-3 м/с. Температура воздуха днем +4...+6 °С.
Северный регион Украины
В Киевской области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер западный, 3-5 м/с. Температура воздуха днем -1...+1 °С.
В Житомирской области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер западный, 3-5 м/с. Температура воздуха днем -1...+1 °С.
В Черниговской области облачно, без существенных осадков. Ветер западный, 3-5 м/с. Температура воздуха днем -3...-1 °С.
В Сумской области облачно, без существенных осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем -1...+1 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +3...+5 °С.
В Луганской области облачно с прояснениями, дождь. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +10...+12 °С.
В Донецкой области переменная облачность, дождь. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +8...+10 °С.
Южный регион Украины
В Запорожской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +5...+7 °С.
В Херсонской области облачно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 2-5 м/с. Температура воздуха днем +9...+11 °С.
В Николаевской области облачно с прояснениями, дождь. Ветер юго-восточный, 2-5 м/с. Температура воздуха днем +8...+10 °С.
В Одесской области облачно, дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +10...+12 °С.
В Автономной Республике Крым облачно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +10...+12 °С.
В Киеве облачно, снег. Ветер западный, 2-4 м/с. Температура воздуха днем 0…+1 °С.
Центральный регион Украины
В Винницкой области облачно, дождь, мокрый снег. Ветер юго-восточный, 2-5 м/с. Температура воздуха днем 0...+2 °С.
В Черкасской области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер западный, 2-5 м/с. Температура воздуха днем +3...+5 °С.
В Кировоградской области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер западный, 2-5 м/с. Температура воздуха днем +5...+7 °С.
В Полтавской области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +2...+4 °С.
В Днепропетровской области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +4...+ 6 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 3-5 м/с. Температура воздуха днем 0...+2 °С.
В Волынской области облачно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 3-5 м/с. Температура воздуха днем 0...+2 °С.
В Ровненской области облачно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 3-5 м/с. Температура воздуха днем -1...+1 °С.
В Тернопольской области облачно, без существенных осадков. Ветер восточный, 3-5 м/с. Температура воздуха днем 0...+2 °С.
В Хмельницкой области облачно, без существенных осадков. Ветер восточный, 3-5 м/с. Температура воздуха днем 0...+2 °С.
В Ивано-Франковской области облачно, снег. Ветер юго-восточный, 2-5 м/с. Температура воздуха днем -1...+1 °С.
В Черновицкой области облачно, снег. Ветер восточный, 3-5 м/с. Температура воздуха днем -1...+1 °С.
В Закарпатской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный, 1-3 м/с. Температура воздуха днем +4...+6 °С.
Северный регион Украины
В Киевской области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер западный, 3-5 м/с. Температура воздуха днем -1...+1 °С.
В Житомирской области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер западный, 3-5 м/с. Температура воздуха днем -1...+1 °С.
В Черниговской области облачно, без существенных осадков. Ветер западный, 3-5 м/с. Температура воздуха днем -3...-1 °С.
В Сумской области облачно, без существенных осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем -1...+1 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +3...+5 °С.
В Луганской области облачно с прояснениями, дождь. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +10...+12 °С.
В Донецкой области переменная облачность, дождь. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +8...+10 °С.
Южный регион Украины
В Запорожской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +5...+7 °С.
В Херсонской области облачно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 2-5 м/с. Температура воздуха днем +9...+11 °С.
В Николаевской области облачно с прояснениями, дождь. Ветер юго-восточный, 2-5 м/с. Температура воздуха днем +8...+10 °С.
В Одесской области облачно, дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +10...+12 °С.
В Автономной Республике Крым облачно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +10...+12 °С.
В Киеве облачно, снег. Ветер западный, 2-4 м/с. Температура воздуха днем 0…+1 °С.
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