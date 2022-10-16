Преимущественно сухо: погода в Украине 13 октября

По данным Укргидрометцентра, сегодня в Украине будет преимущественно сухая, местами солнечная погода. Кратковременные дожди пройдут в трех областях: Ивано-Франковской, Черновицкой и Одесской.
Центральный регион Украины
В Винницкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +11...+14 °С.
В Черкасской области переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +11...+14 °С.
В Кировоградской области переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +11...+14 °С.
В Полтавской области переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +10...+13 °С.
В Днепропетровской области небольшая облачность, без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +12...+15 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской области ясно, без осадков. Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +11...+14 °С.
В Волынской, Ровненской, Тернопольской и Хмельницкой областях ясно, без осадков. Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +11...+14 °С.
В Ивано-Франковской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +10...+13 °С.
В Черновицкой области пасмурно, без существенных осадков. Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +9...+12 °С.
В Закарпатской области ясно, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +15...+18 °С.
Северный регион Украины
В Киевской области пасмурно, без осадков. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +9...+12 °С.
В Житомирской области небольшая облачность, без осадков. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +11...+14 °С.
В Черниговской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +10...+13 °С.
В Сумской области пасмурно, без осадков. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +9...+12 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской области пасмурно, без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +9...+12 °С.
В Луганской и Донецкой областях облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +12...+15 °С.
Южный регион Украины
В Одесской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +13...+16 °С.
В Николаевской области пасмурно, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +14...+17 °С.
В Херсонской области пасмурно, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +14...+17 °С.
В Запорожской области переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +13...+16 °С.
В Автономной Республике Крым пасмурно, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +14...+17 °С.
В Киеве пасмурно, без осадков. Ветер восточный, 2-7 м/с. Температура воздуха днем +8...+11 °С.
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