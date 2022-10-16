Преимущественно сухо: погода в Украине 13 октября

07:02 13 октября Киев, Украина

По данным Укргидрометцентра, сегодня в Украине будет преимущественно сухая, местами солнечная погода. Кратковременные дожди пройдут в трех областях: Ивано-Франковской, Черновицкой и Одесской.

Центральный регион Украины
В Винницкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +11...+14 °С.

В Черкасской области переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +11...+14 °С.

В Кировоградской области переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +11...+14 °С.

В Полтавской области переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +10...+13 °С.

В Днепропетровской области небольшая облачность, без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +12...+15 °С.

Западный регион Украины
Во Львовской области ясно, без осадков. Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +11...+14 °С.

В Волынской, Ровненской, Тернопольской и Хмельницкой областях ясно, без осадков. Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +11...+14 °С.

В Ивано-Франковской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +10...+13 °С.

В Черновицкой области пасмурно, без существенных осадков. Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +9...+12 °С.

В Закарпатской области ясно, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +15...+18 °С.

Северный регион Украины
В Киевской области пасмурно, без осадков. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +9...+12 °С.

В Житомирской области небольшая облачность, без осадков. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +11...+14 °С.

В Черниговской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +10...+13 °С.

В Сумской области пасмурно, без осадков. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +9...+12 °С.

Восточный регион Украины
В Харьковской области пасмурно, без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +9...+12 °С.

В Луганской и Донецкой областях облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +12...+15 °С.

Южный регион Украины
В Одесской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +13...+16 °С.

В Николаевской области пасмурно, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +14...+17 °С.

В Херсонской области пасмурно, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +14...+17 °С.

В Запорожской области переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +13...+16 °С.

В Автономной Республике Крым пасмурно, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +14...+17 °С.

В Киеве пасмурно, без осадков. Ветер восточный, 2-7 м/с. Температура воздуха днем +8...+11 °С.